趙露思夢幻新髮色「撞樹」美成仙！粉紅挑染超顯白　怕漂先改變妝容

▲趙露思粉紅挑染髮色登上熱搜。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

圖文／CTWANT

春天就是適合換新髮色的季節，最近「趙露思粉紅挑染」直接登上熱搜！這次趙露思曬出春日出遊美照，溫柔霧感的粉紫挑染，在陽光下不只仙氣滿滿，她還自己說「跟樹撞色」美到像走入童話裡，低調又不失亮點的粉嫩髮色，搭配藍綠長裙、同色系小包包，整個氛圍感直接拉滿。

▲趙露思夢幻新髮色。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

其實這類帶點霧感灰調的粉紅挑染，不僅可減少膨脹感，更能顯白又不怕顯黃，尤其在櫻花季、春夏戶外拍照時，還自帶打光效果，隨手一拍都是溫柔女主角：最大優點是染後不會過於高調，退色後也有奶茶感，對亞洲膚色超友好，屬於低門檻入門的粉嫩系髮色。

▲粉紅挑染。（圖／取自hamiyou_sombr IG、roadand_ej IG）

如果你也被趙露思的粉色系迷倒，但卻還不敢直接挑戰染髮，建議不妨先從妝容下手，用粉嫩眼影把氛圍堆滿！小編真心推薦這次RMK全新推出的「無拘單色眼影」系列，粉色系色選豐富又細膩，每一款都有不同光澤層次，完全是春季妝容的靈魂。

像是#05 Spring Sillage這顆淡桃粉色，帶點微微白感的柔和色澤，刷上眼皮立刻提亮氣色，溫柔又乾淨；想讓粉色更有高級感的話，絕對不能錯過#13 Sakura Noir，這顆帶著紫羅蘭冷調光澤，微金屬感的珠光細緻閃耀，拍照超美；若喜歡偏甜糖果感，#16 Pink Escape絕對能滿足你的少女心，珊瑚粉色調裡還藏著藍色與銀色的大顆粒珠光，輕輕點在下眼影或眼尾，立刻畫出時下最夯的偽眼淚妝；想要眼神更加立體有神，#17 Shower Rose玫瑰粉更是小編的私心最愛，大珠光的高光燦質地，搭配玫瑰粉色調，整個人瞬間仙氣爆棚。

▲RMK無拘單色眼影#05、#13／各820元，請在多達24色的色選中，找出最適合自己的粉色系眼影。（圖／吳雅鈴攝）

▲先單擦RMK無拘單色眼影#16，再疊擦上#17，讓雙眸散發Bling Bling的玫瑰色光芒感。（圖／吳雅鈴攝）

如果想讓整體妝感更粉嫩透亮，底妝的選擇同樣不能忽視，PAUL&JOE全新升級的糖瓷超抗陽隔離乳新增的#00柔光粉，簡直是為粉紅控量身打造，跟以往偏膚色調不同，「柔光粉」主打粉嫩色澤，能有效提亮白偏黃或暗沉無光膚色。

▲PAUL&JOE糖瓷超抗陽隔離乳SPF50+/PA++++／1,200元，新登場的#00柔光粉，可以讓肌膚煥發自然亮彩。（圖／吳雅鈴攝）

更厲害的是，它不只是隔離霜，更像一層帶粉紅濾鏡的光感底妝，擦上後整個人彷彿自帶柔焦光圈，妝感乾淨又有水潤感，特別適合搭配粉嫩系眼妝一起使用，讓整體妝容更加協調有層次；加上內含香檳金秘密配方和高防曬係數SPF50+/PA++++，春夏戶外活動也完全不怕曬黑，輕鬆撐起一整天的粉嫩好氣色。

▲防護力、持妝力、保濕力通通同步升級，叫人能怎能不愛它。（圖／吳雅鈴攝）

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