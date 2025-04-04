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Nike「連假換季特惠」直逼6折！鞋款現省千元、棒球帽600元有找

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記者鮑璿安／綜合報導

連假開始，不想外出人擠人的民眾，不妨網購搶便宜，Nike在官網帶來換季特惠活動，涵蓋破900件商品都在降價清單之內，輸入折扣碼還有額外8折，不少商品原本就有降價相當於直逼6折，不僅棒球棒600元有找，鞋款也現省千元十分有感。

▲▼nike 。（圖／翻攝官網）

▲▼nike 。（圖／翻攝官網）

▲▼nike 。（圖／翻攝官網）

▲此次特惠規則從即日起至2025年 4月 11日 晚上23:59 。（圖／翻攝官網）

像是Nike Court Vision Alta女鞋從原價$2,900來到$2,469，結帳輸入優惠碼：FRESH，購買兩件以上此折扣商品僅 $1,975；Nike ClubFutura 水洗軟帽從原價880來到599元，其餘的上衣、配件都相當適合入手。此次特惠規則從即日起至2025年 4月 11日 晚上23:59，購買 2 件或更多列在此特賣網面上的產品，只要在結帳時輸入付款資訊之前輸入促銷代碼 「FRESH」，訂單即可享有額外 8折優惠。要注意代碼僅適用通過 Nike.com 和 Nike App 購買的訂單，袜子不包括在内。

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲快時尚品牌GU將於4月2日至4月10日連續9天展開「GU APP週年慶」。（圖／品牌提供）

同時，GU APP週年慶開跑，像是男裝尼龍拉鍊襯衫（期間優惠價NT$690）外搭、單穿都適合，再搭配尼龍工作及膝短褲（期間優惠價NT$690）展現輕鬆隨意。女生則推薦穿著「女裝附腰帶輕型牛仔寬褲」（期間優惠價NT$890），輕盈布料與涼感材質，非常適合夏季入手。另外，話題泡泡連身裙也降價到NT$590，如果偏好俐落造型感，則推薦牛仔一片式褲裙，NT$690就能夠帶回家。

關鍵字：

Nike, 換季特惠, 網購, 降價, 折扣

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