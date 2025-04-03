UNIQLO「連假優惠」下殺290元！多款防曬機能服降價、印花包免費送

記者鮑璿安／綜合報導

準備好放假出遊了嗎？UNIQLO自4月3日(四)至4月10日(四)限時8天推出「全家童樂會」，多款高機能商品限時優惠190元起，而人氣的俏萌貓福珊迪 UT 新登場，還有繽紛印花包款滿額免費送，以下為大家整理出優惠重點，一起來看看。





▲防曬連帽外套、「AIRism棉質T恤系列」都降價。（圖／品牌提供）





▲防潑水多口袋機能長褲原價NT$1,290 優惠 NT$990。（圖／品牌提供）

此次換季優惠帶來許多首次降價的單品，像是「AIRism棉質T恤系列」本季首次優惠NT$290元起，童裝 AIRism棉質圓領T恤原價NT$390 首次優惠 NT$290，非常適合全家大小一同入手。此外許多防曬機能服飾也在降價清單之內，特別推薦可攜式防曬連帽外套，兼具防風、防潑水與透氣機能，原價NT$1,290 首次優惠 NT$990；而防潑水多口袋機能長褲原價NT$1,290 優惠 NT$990，全都在千元有找。





▲全新UT系列「貓福珊迪」。（圖／品牌提供）





▲單筆消費滿2,000元，且包含任一童裝或嬰幼兒商品，即可獲贈一個UNIQLO繽紛印花收納後背包 。（圖／品牌提供）

全新UT系列圖騰以童趣麵包店主題為靈感，將無辜大眼、軟萌造型擄獲許多貓奴的人氣插畫「貓福珊迪」，化身不同造型「麵包貓」，包含吐司、牛角麵包、三明治等設計，本系列UT推出女裝、女童款，可愛無極限。單筆消費滿2,000元，且包含任一童裝或嬰幼兒商品，即可獲贈一個UNIQLO繽紛印花收納後背包，三款繽紛吸睛圖樣，搭配可摺疊式設計，更方便日常收納攜帶。





▲Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名 ，將於3月21日 於台北101門市與ZARA.com 線上商店限定販售。（圖／品牌提供）

同時，Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名，Andersson Bell由設計師Dohun Kim於2014年創立， Kim的設計靈感來自斯德哥爾摩的街頭時尚，品牌名稱「Andersson」源自瑞典的常見姓氏，而「Bell」象徵南韓佛寺鐘聲，融合了北歐極簡主義與東亞禪意。聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，將立體幻視印刷、多維度紋理疊構與手工拼貼藝術融入龐克美學中。標誌性單品如皮革夾克、法蘭絨格紋襯衫、針織單品和金屬氣眼裝飾的羊毛西褲等，皆展示了Andersson Bell的顛覆性時裝語法。印有「Absolute Beginner」標語的刺繡T恤，向David Bowie的經典歌曲及其靈感源頭Colin MacInnes致敬，反映了設計師對文化探索初期的原生悸動。