4招養成「戀愛體質」輕鬆脫單！融入陌生場合、保持獨立超加分





▲用4招培養出人見人愛的「戀愛體質」。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不少單身族都有同個煩惱，那就是何時才能脫單呢？其實想要脫離單身不光要靠緣分，還需要從自身特質上培養出「戀愛體質」，才能讓自己的吸引力飆高，從內而外散發魅力，成為人見人愛的戀愛小天才，想要脫單快學會以下4招！

1. 學習融入陌生場合

單身到了一個境界，不妨可以思考一下自己多久沒認識新朋友了，總是熟悉的舒適圈內打轉，會讓自己養成放鬆的習慣，其實也是懈怠的一部分。要學習讓自己在陌生場合中綻放光芒，若是總被旁人遮蓋住，是很難交到新朋友的，也就不意外為何總是脫離不了單身，因為該出現的人其實就在身邊，是自己沒有抓住罷了。

2. 了解自己的優點和缺點

很多人其實並不了解自己，更何況別人，要先搞清楚自己的優缺點，從了解的基礎上，讓自己更熟悉自己。因為戀愛的本質，其實就是讓對方清楚你的缺點後，還依然喜歡你，而非把自己變成對方喜歡的模樣，切記保持初心，成為最有魅力的存在。

3.別再提起前任

開始新的生活看似很簡單，但是不少人都活在前任的影子下，不論前一段感情有多失敗，都應該清楚這段感情已經過去了，不把問題放在自己身上，只有饒了自己，才能展開新生活，並且心懷自信下一段感情能夠更好，讓過去真正過去。

4.成為獨立的個體

無論單身或是戀愛，獨立都是非常加分的一件事情，能夠自己完成想做的事情，不受他人拘束，會讓人覺得哪怕在愛情裡也不刻意依賴他人，依舊能散發光芒，光是這點就很吸引人了。