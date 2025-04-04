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李鐘碩皮膚白到發光保養秘訣是「多喝水」　韓國4男神牛奶肌女生也羨慕

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讓女生也羨慕的「牛奶皮膚」韓國男神盤點！李鐘碩皮膚白到發光，保養秘訣是「多喝水」

▲李鐘碩。（圖／取自jongsuk0206 IG）

圖文／CTWANT

韓國男神李鐘碩（3／27）來台出席FERRAGAMO 101全新概念精品店開幕記者會，媒體與粉絲擠爆現場，最讓人吃驚的就是李鐘碩的牛奶色皮膚也太完美了吧！這篇就來盤點那些帥氣的牛奶皮膚色男星還有誰？看完真的會讓人忍不住想狂擦防曬欸！

牛奶皮膚韓國男神盤點：李鐘碩

李鐘碩一向以白皙肌膚聞名，他曾表示即使曬黑也能迅速恢復白皙膚色，令人超羨慕。這次台灣粉絲因為FERRAGAMO也現場體驗到李鐘碩皮膚亮到會反光，他曾提到最基礎就是把防曬和保養做好，然後要喝很多很多水以及吃健康一點的食物，必要時他還會每天敷面膜。

讓女生也羨慕的「牛奶皮膚」韓國男神盤點！李鐘碩皮膚白到發光，保養秘訣是「多喝水」

▲李鐘碩。（圖／取自jongsuk0206 IG）

牛奶皮膚韓國男神盤點：李洙赫

自帶貴族王子氣氛的男神李洙赫絕對是許多人心中的天菜男星，超級適合扮演吸血鬼或者高冷魅惑系的角色。每次出席活動或者上節目時總會被李洙赫的氣質所吸引，他也是牛奶皮膚代表，而李洙赫最厲害的地方在於天生貴氣感，跟他合照的明星很容易變成助理或者粉絲的感覺，不常透露家世情況的李洙赫還有「江南太子」的封號，身邊好友也都是超級大咖。

讓女生也羨慕的「牛奶皮膚」韓國男神盤點！李鐘碩皮膚白到發光，保養秘訣是「多喝水」

▲李洙赫。（圖／取自leesoohyuk IG）

牛奶皮膚韓國男神盤點：李棟旭

43歲的李棟旭完美無瑕的白皙膚色也讓人超讚嘆，近期李棟旭出席首爾清潭洞的品牌活動時又被捕捉到白到發光的皮膚，李棟旭曾分享自己就是很喜歡喝水，對於保養沒有什麼特別的方法。不得不說由李棟旭詮釋《鬼怪》中陰間使者一角真的太適合。

讓女生也羨慕的「牛奶皮膚」韓國男神盤點！李鐘碩皮膚白到發光，保養秘訣是「多喝水」

▲李棟旭。（圖／取自leedongwook_official IG）

牛奶皮膚韓國男神盤點：丁海寅

擁有可愛狗狗相的男星丁海寅也被封為「牛奶皮膚」代表。丁海寅跟李鐘碩一樣都會做好防曬，另外就是搭配良好的生活作息比如不要熬夜、不要吃宵夜然後要努力讓自己睡好，注意肌膚的保濕就能維持好皮膚。

讓女生也羨慕的「牛奶皮膚」韓國男神盤點！李鐘碩皮膚白到發光，保養秘訣是「多喝水」

▲丁海寅。（圖／取自holyhaein IG）

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關鍵字：

周刊王, 牛奶肌, 韓國, 李鐘碩, 李洙赫, 李棟旭, 丁海寅, 保養

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