走進大人世界「我們算是朋友嗎？」　面對變質的友情3個狀況直接斷捨離

文／人物誌

告別了學生時代，那個朋友關係最純粹的時候，進入大人複雜的世界後，在面對人際關係時，總是會有這樣的疑惑：「我們算是朋友嗎？」

不管是曾經的摯友或是後來認識的人，經過社會的洗禮後，關係也可能變質。在一次又一次的困惑和自我懷疑中，也漸漸的看清並說服自己，其實這樣的關係真的不算是朋友。

你也曾有這樣的困惑嗎？當友誼中出現了以下這些情況，就該好好審視你們之間的關係了。無論過往的情感是如何，當你覺得不值得，就鼓起勇氣轉身離開吧。

▲《青春紀錄》劇照。（圖／tvN，下同）

單方面付出

人與人間的相處模式，「雙向付出」才是最平衡的方式。雖然是老生常談，但仔細回想，我們是不是都曾在某段關係中，成為那個不停單方面付出的人？

或許有時會覺得是自己多想了，或是當對方給了一點小回應，又燃起更多的希望與期待。其實當你有這樣的想法時，這個關係已經不值得你再付出了。

真正的友情，會感受到雙方都是很用心的對待彼此，不會讓你有患得患失的感覺，所以當你有意識到剩下自己在努力維繫時，就該思考該不該繼續付出了。

需要你時才出現

這應該是進入職場後，多數人最有感的一點。曾經要好的朋友，在有了各自的生活後，還是會心繫著彼此，即使不常見面，還是會感受到對方的存在。

可是，有些人則是變成平常沒聯絡，而一聯絡便是有事相求。這樣的情感轉變，著實讓人心寒。當友情變成交易，那麼這樣的關係並不是朋友，而是利益交換的對象。

當你發現，對方從來不會主動關心你，而是只會在「有事相求」時才想起你，那麼，也該認清這段關係的本質了。

有比較心態

朋友之間分享近況，是再正常不過的事了。可是，每個人的際遇不同，發展情況當然也有各自的進度條。在相似的年紀中，有「比較」心態是可以理解的，可是當它往負面方向延伸，在友情中產生嫉妒、競爭時，就該思考這段關係是不是健康的。

而另一種則是慣性炫耀，試圖在關係中增加自己的優越感，讓你在無形中產生自卑感。特別是表面上看似聊天，實際上卻是想證明自己比你優越。刻意用凸顯自己，比較誰過得更好，這樣的關係真的也不用繼續了。

朋友應該是互相支持與鼓勵，而不是讓彼此陷入無限的競爭。無論處於什麼階段，都能真心為彼此的快樂而快樂，才是友情健康的模樣。

面對變質的友情，也算是一個人生課題。這樣的變化在長大後感受得更深。如果你也在疑惑「我們算是朋友嗎？」可以參考這些例子，好好檢視那段你抱有疑問的關係。

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