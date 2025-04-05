IU超狂「喝水減肥法」曝光！5天猛灌3000cc　2招讓喝水足夠不無聊

▲IU。（圖／取自IU IG）

圖文／CTWANT

說到韓國女星IU，除了實力派唱功和清新甜美的外型，她對體態的自律更是一絕！擁有「易水腫體質」的她，私下可是出了名地注重飲食控管，不只對甜食戒得乾淨俐落，更發展出一套超有感的「喝水減肥法」，曾在短短一週內消除水腫、瘦出V臉線條，讓粉絲全驚呆。

不過這套方法聽起來簡單卻相當硬核？前五天，IU每天規律大量攝取3000cc的水，幫助身體加速代謝、排毒兼促進循環，但真正的關鍵在第六天，她會直接「斷水」，讓身體啟動自體排水機制，把前幾天儲備的水分釋放出去；到了第七天，不只臉部線條變緊緻，整個人看起來也輕盈不少！

▲IU喝水減肥法曝光。（圖／取自IU IG）

雖然這套方法聽起來像是快速消水腫的救急術，但IU本人也提醒，這是她為了拍攝或出席重大場合前才會短期執行的策略，平時還是靠健康飲食與運動來維持纖細體態；另外她也會在喝水時加入檸檬片或水果薄片，不僅增添風味，還能補充維他命C，讓「喝水」這件事變得不再枯燥乏味。

▲IU表示自己的喝水減肥法是短期執行的策略，平時還是靠健康飲食與運動來維持纖細體態。（圖／取自IU IG）

老實說，要每天喝到那麼多水量其實不簡單，尤其對愛喝咖啡、手搖、懶得裝水的人來說更是超困難？但如果能找到好喝又有趣的喝水小幫手，變身「水系人類」也沒那麼難！

像最近爆紅的「WATERHIGH電解質沖泡粉」就是拯救喝水障礙的神隊友，不只味道超清爽，有檸檬、蔓越莓、紅心芭樂等口味可以選，重點是加了維生素C、B群還有電解質成分，喝起來比白開水順口多了，也更補水。

▲主打低滲透壓設計，能讓水分子更快進入身體細胞，真的不是普通飲料能比。（圖／品牌提供）

而想要隨時隨地好好喝水，推薦搭配這款編輯已經決定要入手的「CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶」，它使用的是99.9%航太級純鈦材質，重量最輕只有157g（比市面上一樣大小的不銹鋼材質保溫杯輕了約40%），放包包完全沒負擔。

▲安全性、美觀性都是100分的CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶，共推出3種顏色和L型＆S型的兩種不同容量。（圖／吳雅鈴攝）

更厲害的是這個材質既能抗腐蝕、超耐用、又不卡味，裝茶、裝咖啡甚至裝檸檬汁、豆漿都OK，重點是長得超美！瓶身的流星線條和斜切瓶蓋根本是精品等級，拿出門喝水真的會有一種「生活儀式感」被打開的感覺。

▲還貼心附上手套環，套著走更方便。（圖／吳雅鈴攝）

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