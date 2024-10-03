李政宰拆2115萬鑽石項鍊當胸針　絕配黑裝帥翻釜山影展

▲南韓男星李政宰身穿黑色正裝搭配Boucheron珠寶出席釜山影展。（圖／翻攝from_jjlee IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓第29屆釜山影展昨（2日）晚登場，台灣代表Netflix原創《影后》由導演嚴藝文領軍雙后楊謹華、陳庭妮參與盛會，雙姝均戴上法國珠寶品牌Boucheron為禮服造型增添亮點；51歲南韓影帝李政宰也選戴Boucheron作品搭配黑色正裝，別上大件鑽石胸針，原來是從要價21,150,000元的高級珠寶系列Fuchsia項鍊轉換而來。

▲李政宰將Boucheron要價21,150,000元的高級珠寶系列Fuchsia項鍊轉換為胸針佩戴。

李政宰巧搭的鑽石胸針為精緻的花卉植物圖案，從鑽石項鍊取下變身為胸針，成為一身黑裝中的吸睛亮點；同樣身穿黑裝的楊謹華，由於Stella McCartney禮服上已綴滿亮片，且採中間挖空、大露美背的性感設計，因此未搭配上千萬元的華麗珠寶，選擇Boucheron最經典的Quatre Classique系列戒指與耳環，展現大器風格。





▲楊謹華開心出席釜山影展，在海邊留下美麗倩影。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲楊謹華佩戴Quatre Classique系列18K金、白金和玫瑰金、棕色 PVD戒指，194,000元。

與楊謹華一同出席釜山影展的陳庭妮，則穿黃色Silvia Tcherassi禮服、Christian Louboutin鞋亮相，她配上Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓耳環、戒指，顯得活潑俏麗，兩位台灣代表在南韓影展盛事均展現高「衣」Q。





▲陳庭妮穿Silvia Tcherassi禮服、Christian Louboutin鞋，並搭配Boucheron珠寶參加釜山影展。





▲陳庭妮戴Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓耳環934,000元，豹貓戒指1,580,000元。