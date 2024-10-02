張員瑛花洋裝不小心會穿出阿嬤風　巧搭手套、梳包頭變俏麗小公主

▲張員瑛出發看Miu Miu秀前享用美味早餐。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團IVE成員張員瑛受邀到巴黎欣賞Miu Miu 2025春夏時裝秀，她身穿復古風格的黑底紅白花卉洋裝亮相，配上特別梳高的包頭、同時戴上皮革長手套，宛如甜美小公主，其實此類布滿花卉圖案的洋裝不好駕馭，一不小心可能會穿出阿嬤氣息，20歲的張員瑛沒有這種煩惱，輕鬆在秀場吸睛。

▲張員瑛的Miu Miu包上掛著可頌吊飾。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

張員瑛一連在IG發3則參加Miu Miu大秀美照，包括出發前她在飯店享用美味早餐的照片，俏麗模樣讓人聯想到已故巨星奧黛莉赫本在電影《第凡內早餐》的造型；而她所拎的棕色包則洩露她童心未泯的一面，因為包上掛著可愛的可頌吊飾，巧妙呼應法式氛圍。

▲張員瑛穿著花卉洋裝宛如甜美公主。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

除了與Miu Miu合作緊密，張員瑛近期也接下美國休閒品牌Tommy Jeans代言，青春洋溢的她詮釋露腰短版衣、POLO衫、帽T或是牛仔裙等校園風服裝，再適合不過。





▲張員瑛近期成為美國休閒品牌Tommy Jeans代言人。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）