胡宇威戴防震錶勾起冒險魂　最想挑戰跳傘

▲胡宇威仔細欣賞VICTORINOX全新I.N.O.X系列腕錶。（圖／VICTORINOX提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以瑞士刀著稱的瑞士百年品牌VICTORINOX，秉持「Made to be Prepared」為應對日常挑戰做足準備的品牌理念，打造堅固耐用的I.N.O.X腕錶系列，入圍今年金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」的男星胡宇威，受邀示範I.N.O.X Automatic腕錶的休閒時尚風格，他認為此系列相當百搭，且防震又防刮更加分，戴著運動也很安心，而此錶款也勾起他的冒險魂，他表示：「最想挑戰跳傘」。





▲胡宇威演繹VICTORINOX I.N.O.X 系列腕錶與Airox Advanced行李箱。

VICTORINOX I.N.O.X. 系列於今年邁入10周年，推出全新升級的I.N.O.X. Automatic自動上鍊錶和為女性設計的I.N.O.X. Small Quartz石英錶，特色是以標誌性瑞士軍刀切削成形的六角形錶圈及簡潔面盤展現俐落風格，每一款錶都經過嚴格測試達到絕佳抗震與防水功能，當中自動錶有不鏽鋼或碳纖維材質以及多種色彩供選擇，特別推出附有相襯特別版瑞士軍刀的碳纖維錶款套組；而I.N.O.X. Small Quartz腕錶有鍍金款式，摩登設計彰顯女性自信魅力。

▲VICTORINOX I.N.O.X. 41毫米自動機芯腕錶，46,000元。

▲VICTORINOX I.N.O.X. 41毫米Carbon自動機芯腕錶10周年限量款，附贈紅色啞面Spartan瑞士軍刀，52,000元。

▲VICTORINOX I.N.O.X. 32毫米石英腕錶_AISI 316L不鏽鋼玫瑰金PVD鋼錶殼及錶圈白色橡膠錶帶，23,000元。

CITIZEN於1989年推出的專業Outdoor運動錶PROMASTER系列，今年則歡慶35周年，特別推出35周年限量錶，帶領錶迷探索陸、海、空三大領域。代表海MARINE的NB6026-56L錶復刻自1977年推出的原型錶款「Challenge Diver」，結合獨家超級鈦以及Duratect鉑金技術亮相；象徵陸LAND的JV1008-63E錶為全新光動能液晶顯示世界時間腕錶，具備Memory In Pixel（MIP）液晶螢幕顯示，在戶外強光下依然可清晰讀取資訊。





▲CITIZEN PROMASTER 35周年限定代表海的NB6026-56L錶（左起）36,900元，象徵陸的JV1008-63E錶33,900元，代表空的JY8146-54E錶36,900元。（圖／CITIZEN提供）

PROMASTER系列SKY主題35周年限定錶JY8146-54E，CITIZEN受極地日不落的景色啟發，以深灰電鍍結合錶圈櫻花粉紅金色澤，將永晝美景留在錶上，錶圈設有航空計算尺能計算飛行速度、時間及油耗等資訊，搭配猶如戰鬥機儀表板的面盤，結合液晶顯示及指針顯示，帥度破表。