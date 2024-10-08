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G-SHOCK高調紅錶亞洲限定　「龍之迷彩」錶帶好狂野

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與新加坡當代藝術家Jahan Loh合作，以龍年為主題打造全亞洲限量聯名錶款 DW-5600JAH24-4，5,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK多以粗獷陽剛的黑色錶款亮相，但與新加坡當代藝術家Jahan Loh合作的亞洲限量聯名錶款DW-5600JAH24-4，罕見以大膽搶眼的紅色為主色調，因為此錶款靈感源自Jahan出生的龍年，他不僅選擇亞洲人熱愛的紅色，也於錶上裝飾「龍之迷彩」圖案，帶有動感的圖騰展現他在時間旅程中的反思，來回穿梭在對未來的願景與對過去的聯結之間。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK與Jahan Loh聯名錶DW-5600JAH24-4裝飾龍之迷彩。

Jahan Loh擅長將塗鴉與中國文字融合成狂野的風格，在他與G-SHOCK聯手打造的聯名錶DW-5600JAH24-4完美體現，於錶帶呈現獨樹一格的龍之迷彩圖案，同時也延伸至包裝上，而錶背刻有他的簽名logo，凸顯G-SHOCK與藝術圈的緊密關係。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與Jahan Loh聯名錶DW-5600JAH24-4的錶背刻有Jahan的簽名logo。

Swatch也與藝術界合作密切，1984年9月20日品牌在紐約舉辦了首屆 World Breakdance Championship，讓運動、藝術和音樂相互激盪出火花，不僅發揚街頭文化也帶來創意與歡樂氣氛，當時海報由著名的普普藝術家Keith Haring 為Swatch 特別創作，傳遞對賽事的無限熱情，他也擔任評審協助選出最終的優勝者。時隔40年，品牌將「BIOCERAMIC WHAT IF? 」錶款的方形設計視為畫布，於面盤重現Keith Haring當年所繪的海報圖案，連電池蓋上展示了原版海報中他手繪 Swatch的標誌，紀念這位藝術界的大師。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch BIOCERAMIC WHAT IF? 腕錶推出BREAKS OFF（左起）、BREAK LOOSE、BREAK TIME錶款，各4,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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