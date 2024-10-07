ZENITH粉紅錶挺乳癌防治　G-SHOCK桃紅對錶也藏深意

▲ZENITH DEFY SKYLINE天際線粉紅腕錶限量100只，360,300元。（圖／ZENITH提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH已連續3年力挺對抗乳癌的Susan G. Komen®基金會，繼2022年的CHRONOMASTER Original腕錶和2023年的CHRONOMASTER SPORT腕錶粉紅特別版後，今年再度於國際乳癌月10月，發表限量100只的粉紅色41毫米DEFY Skyline天際線粉紅腕錶，銷售部分收益將捐贈予Susan G. Komen®基金會，持續支持全球對抗乳癌。

ZENITH首次為DEFY系列推出粉紅色限量版，以融入建築幾何美感的DEFY SKYLINE天際線腕錶為藍本，設計帶有金屬質感的粉紅面盤，上面綴滿鐫刻的四芒星，日期窗位於3點時位置，對應的9時位置則是1/10秒計時盤，可透過透明底蓋欣賞El Primero 3620型高振頻自動上鍊機芯。

▲G-SHOCK再次以粉紅絲帶為靈感打造對錶DW-5600PK-1與GMD-S5610PK-4，單只3,200元。（圖／G-SHOCK提供）

CASIO旗下G-SHOCK也關注乳癌議題，今年10月再度以象徵乳癌防治的粉紅絲帶為靈感，打造DW-5600PK-1男錶與GMD-S5610PK-4女錶，前者以經典的全黑為主色調並在面盤細節點綴桃紅色，女錶則以亮眼的桃紅為主色調，兩款錶均配備防水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴與碼錶功能。台灣CASIO宣布會將此對錶部分營收，捐予台灣乳癌防治基金會，以實際行動幫助癌友。