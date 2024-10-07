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王淨佛系消費難敵Tiffany魅力　逛店大推Blue Box Café 甜點

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▲▼Tiffany王淨 。（圖／公關照）

▲王淨出席Tiffany新光三越A9專門店開幕活動，對於Blue Box  Café Taipei的甜點相當驚艷。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.（蒂芙尼）新光三越 A9專門店今（7日）盛大開幕，由傳奇建築師彼得馬里諾（Peter Marino）操刀設計兩層樓的空間，承襲紐約第五大道旗艦店The Landmark的設計概念，讓搶先逛的女星王淨印象深刻，她不僅對所戴的Lock系列珠寶愛不釋手，她親自品嘗專門店2樓的亞洲首家Blue Box Café Taipei美食後，瞪大眼睛盛讚：「甜點讓我驚艷！」

▲▼Tiffany王淨 。（圖／公關照）

▲王淨愛上她所戴的Tiffany Lock系列珠寶。

王淨招認與多數女性一樣，難敵Tiffany Blue Box藍盒子的魅力，自認購物屬佛系類型的她，2年前與姐姐一起逛街時一眼相中Tiffany羅馬數字設計的戒指，是她人生第一件Tiffany珠寶，今再認真逛A9專門店，被靈感源自1883年的一款掛鎖胸針的Lock系列吸引，特別是新款窄版設計，最適合纖瘦的她。

▲▼Tiffany王淨 。（圖／公關照）

▲Tiffany新光三越A9專門店規劃展示婚戒的All About Love區域。

▲▼Tiffany王淨 。（圖／公關照）

▲Tiffany新光三越A9專門店處處有藝術品，牆面掛著德國抽象派大師漢斯哈通的經典畫作。

Tiffany A9專門店由裡而外都相當精緻，知名建築設計師Hugh Dutton運用水晶稜鏡打造的絢麗的專門店外牆，邁入店內柔和色調又帶有摩登氣息的空間，則由彼得馬里諾設計，特別訂製的Tiffany Blue®的訂製水晶吊燈搭配鑽石櫥窗設計，彰顯Tiffany鑽石名家的地位，品牌特別規劃All About Love區域，陳列著象徵愛情的Tiffany & Co.® 夢幻訂情鑽戒，走上二樓則為高級珠寶、生活精品專區與Blue Box Café Taipei。

▲▼Tiffany王淨 。（圖／公關照）

▲踏上Tiffany新光三越A9專門店2樓前，可先欣賞比利時藝術家溫德爾維的鍍鉻銀青銅雕塑創作。

而逛Tiffany店別錯過融入空間的藝術品，包括德國抽象派大師漢斯哈通（Hans Hartung）的經典畫作、比利時藝術家溫德爾維（Wim Delvoye）展現芭蕾舞者力與美的鍍鉻銀青銅雕塑創作《Daphnis and Chloe》，2樓的手繪藝術屏風則出自美國藝術家南希洛倫茨（Nancy Lorenz）之手。

▲▼Tiffany王淨 。（圖／公關照）

▲Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版戒指（右）331,000元，項鍊182,000元。

▲▼Tiffany王淨 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock雙色金半鋪鑲鑽石小型款項鍊，單款139,000元。

王淨近期與時尚圈緊密合作，除了今日演繹Tiffany新珠寶，日前也受西班牙品牌Loewe之邀到巴黎看秀，她在秀場遇見Netflix熱門紀錄片《馴鹿寶貝》飾演跟蹤狂「瑪莎」的女星潔西卡甘寧，立刻變身小粉絲討抱抱，還激動到哭了出來，她覺得自己很幸運，總會有這種從容不迫而耀眼的存在能讓工作日常中充滿小確幸，體會滿滿的療癒感。

▲▼ 王淨 。（圖／翻攝IG）

▲王淨在Loewe巴黎秀場與《馴鹿寶貝》女星潔西卡甘寧（右）相見歡。（圖／翻攝_ginglebellaaa IG）

▲▼ 王淨 。（圖／翻攝IG）

▲王淨戴著搶眼紅色墨鏡與寬褲造型現身Loewe大秀。（圖／翻攝_ginglebellaaa IG）

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關鍵字：

王淨, Tiffany & Co., Loewe

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