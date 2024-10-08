潤娥皮衣造型耍酷　空氣感手鍊葫蘆鎖釦隨心換

▲Qeelin全球品牌代言人潤娥手腕上戴最新的WIB系列手環。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星潤娥剛晉升為華人珠寶品牌Qeelin全球代言人，上陣演繹珠寶的百變風貌，她穿兩截式黑裝外罩皮衣，再疊搭Qeelin最新WIB系列手環顯得酷味十足，此款手環堪稱為熱愛自由穿搭的時尚人士而生，因為每一枚Wulu葫蘆造型鎖扣均可拆換，可依心情或穿著換上心儀的鎖扣。





▲Qeelin WIB系列18K玫瑰金鑽石手環搭配Wulu鑽石鎖釦（左起）、Wulu 鑽石及紅瑪瑙鎖釦、Wulu 18 玫瑰金鉚釘鎖釦。

有別於過往Qeelin手環的設計，WIB系列採用了回形針鍊式結構，視覺上營造空氣感，戴起來也更輕盈推，且葫蘆造型的鎖扣均可輕鬆拆卸，目前共推出4款鎖釦，包括閃亮的18K白金鑲鑽Wulu，個性的18K玫瑰金或白金鉚釘Wulu與18K白金鏤空Wulu，讓擁有者在個性設計與華麗風格之間自在轉換。





▲Qeelin WIB系列18K白金手環搭配Wulu 18白金鉚釘鎖釦。

法國珠寶品牌FRED經典Force 10系列手鍊，從編織鍊繩到鍊扣都可自由選擇。今年品牌從法國網球公開賽（Roland-Garros Tournament）的經典主題顏色取材，首次推出「Force 10」系列法網特別限定款，一款鍊釦飾有18顆錫蘭藍寶石，另一款鍊釦時尚簡潔，在鍊繩頂端飾以法網公開賽的標誌，並結合了赤陶紅色、白色和藍色三種代表色，可與既有的Force 10交換鍊繩與鍊扣，變化出豐富組合。





▲FRED Force 10 X Roland Garros 2024法網限量系列手鍊。（圖／Fred提供）