fb ig video ETtoday search mobile

潤娥皮衣造型耍酷　空氣感手鍊葫蘆鎖釦隨心換

>

▲▼ Qeelin,Fred 。（圖／公關照）

▲Qeelin全球品牌代言人潤娥手腕上戴最新的WIB系列手環。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星潤娥剛晉升為華人珠寶品牌Qeelin全球代言人，上陣演繹珠寶的百變風貌，她穿兩截式黑裝外罩皮衣，再疊搭Qeelin最新WIB系列手環顯得酷味十足，此款手環堪稱為熱愛自由穿搭的時尚人士而生，因為每一枚Wulu葫蘆造型鎖扣均可拆換，可依心情或穿著換上心儀的鎖扣。

▲▼ Qeelin,Fred 。（圖／公關照）

▲Qeelin WIB系列18K玫瑰金鑽石手環搭配Wulu鑽石鎖釦（左起）、Wulu 鑽石及紅瑪瑙鎖釦、Wulu 18 玫瑰金鉚釘鎖釦。

有別於過往Qeelin手環的設計，WIB系列採用了回形針鍊式結構，視覺上營造空氣感，戴起來也更輕盈推，且葫蘆造型的鎖扣均可輕鬆拆卸，目前共推出4款鎖釦，包括閃亮的18K白金鑲鑽Wulu，個性的18K玫瑰金或白金鉚釘Wulu與18K白金鏤空Wulu，讓擁有者在個性設計與華麗風格之間自在轉換。

▲▼ Qeelin,Fred 。（圖／公關照）

▲Qeelin WIB系列18K白金手環搭配Wulu 18白金鉚釘鎖釦。

法國珠寶品牌FRED經典Force 10系列手鍊，從編織鍊繩到鍊扣都可自由選擇。今年品牌從法國網球公開賽（Roland-Garros Tournament）的經典主題顏色取材，首次推出「Force 10」系列法網特別限定款，一款鍊釦飾有18顆錫蘭藍寶石，另一款鍊釦時尚簡潔，在鍊繩頂端飾以法網公開賽的標誌，並結合了赤陶紅色、白色和藍色三種代表色，可與既有的Force 10交換鍊繩與鍊扣，變化出豐富組合。

▲▼ Qeelin,Fred 。（圖／公關照）

▲FRED Force 10 X Roland Garros 2024法網限量系列手鍊。（圖／Fred提供）

►林依晨南韓登視后寶座　2630萬伯爵珠寶名錶幫打女神光

►王淨佛系消費難敵Tiffany魅力　逛店大推Blue Box Café 甜點

關鍵字：

潤娥, Qeelin, FRED

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

ZENITH粉紅錶挺乳癌防治　G-SHOCK桃紅對錶也藏深意

ZENITH粉紅錶挺乳癌防治　G-SHOCK桃紅對錶也藏深意

王淨佛系消費難敵Tiffany魅力　逛店大推Blue Box Café 甜點

王淨佛系消費難敵Tiffany魅力　逛店大推Blue Box Café 甜點

林依晨南韓登視后寶座　2630萬伯爵珠寶名錶幫打女神光

林依晨南韓登視后寶座　2630萬伯爵珠寶名錶幫打女神光

胡宇威戴防震錶勾起冒險魂　最想挑戰跳傘 李政宰拆2115萬鑽石項鍊當胸針　絕配黑裝帥翻釜山影展 張員瑛花洋裝不小心會穿出阿嬤風　巧搭手套、梳包頭變俏麗小公主 貝克漢長子戴271萬勞力士賣辣醬　布魯克林秀廚藝名錶齊發 Lisa全套LV皮衣又帥又辣　新歌甜美粉紅造型遭疑示愛富二代 梅西嬌妻衣帽間曝光　愛馬仕、Dior包最愛亮色小尺寸 Jennie金髮造型挨批「氣質差」　香奈兒露臀熱褲引兩極評價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面