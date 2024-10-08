fb ig video ETtoday search mobile

PANDORA攜手蜷尾家冰淇淋車啟動　戴時髦首飾吃獨家口味冰品

>

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲歌手陳華佩戴PANDORA ESSENCE系列新品出席BE LOVE冰淇淋車活動。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌PANDORA即起至11月10日，攜手台南冰淇淋名店蜷尾家於全台各大百貨，開啟「PANDORA BE LOVE冰淇淋車」巡迴活動，歌手陳華搶先戴上PANDORA ESSENCE系列新款首飾，再品嘗PANDORA X蜷尾家獨家聯名口味冰淇淋，藏不住滿足笑容，幸福指數滿點。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲PANDORA x蜷尾家夢幻冰淇淋車快閃巡迴活動啟動，陳華拿著心儀口味的冰淇淋。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲PANDORA ESSENCE系列自然波紋圓圈配巴洛克淡水珍珠耳墜，5,580元。

今（8日）起PANDORA BE LOVE冰淇淋車已巡迴至新光三越台中門市，於活動期間13時至19時間凡單筆消費滿3,800元，即可獲得PANDORA X蜷尾家獨家聯名口味的草莓起司口味冰淇淋，而在指定門市參與拍照打卡活動即可獲得200元購物禮金，好吃好玩還有視覺享受，因為PANDORA ESSENCE系列新品、串起珍貴友誼的PANDORA Moments Friendship系列串飾，各以簡潔的線條或俏皮的設計吸引目光。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲PANDORA友誼可貴三層吊飾，2,080元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）的首飾持續以深具分量的閃亮設計吸睛，邁入秋冬更壯大腕錶系列陣容，無論日與夜穿搭都能找到適合錶款。當中造型感最強烈的Symbolica Star腕錶，於36毫米的星形不鏽鋼錶殼飾以耀眼的施華洛世奇水晶，其機刻雕花面盤則飾有風箏形Xirius Light切割施華洛世奇水晶構成星形，內外呼應十分巧妙。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Symbolica Star腕錶，14,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

►潤娥皮衣造型耍酷　空氣感手鍊葫蘆鎖釦隨心換

► 王淨佛系消費難敵Tiffany魅力　逛店大推Blue Box Café 甜點

關鍵字：

PANDORA, Swarovski, 施華洛世奇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK高調紅錶亞洲限定　「龍之迷彩」錶帶好狂野

G-SHOCK高調紅錶亞洲限定　「龍之迷彩」錶帶好狂野

潤娥皮衣造型耍酷　空氣感手鍊葫蘆鎖釦隨心換

潤娥皮衣造型耍酷　空氣感手鍊葫蘆鎖釦隨心換

ZENITH粉紅錶挺乳癌防治　G-SHOCK桃紅對錶也藏深意

ZENITH粉紅錶挺乳癌防治　G-SHOCK桃紅對錶也藏深意

王淨佛系消費難敵Tiffany魅力　逛店大推Blue Box Café 甜點 林依晨南韓登視后寶座　2630萬伯爵珠寶名錶幫打女神光 胡宇威戴防震錶勾起冒險魂　最想挑戰跳傘 李政宰拆2115萬鑽石項鍊當胸針　絕配黑裝帥翻釜山影展 張員瑛花洋裝不小心會穿出阿嬤風　巧搭手套、梳包頭變俏麗小公主 貝克漢長子戴271萬勞力士賣辣醬　布魯克林秀廚藝名錶齊發 Lisa全套LV皮衣又帥又辣　新歌甜美粉紅造型遭疑示愛富二代

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面