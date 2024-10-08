PANDORA攜手蜷尾家冰淇淋車啟動　戴時髦首飾吃獨家口味冰品

▲歌手陳華佩戴PANDORA ESSENCE系列新品出席BE LOVE冰淇淋車活動。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌PANDORA即起至11月10日，攜手台南冰淇淋名店蜷尾家於全台各大百貨，開啟「PANDORA BE LOVE冰淇淋車」巡迴活動，歌手陳華搶先戴上PANDORA ESSENCE系列新款首飾，再品嘗PANDORA X蜷尾家獨家聯名口味冰淇淋，藏不住滿足笑容，幸福指數滿點。





▲PANDORA x蜷尾家夢幻冰淇淋車快閃巡迴活動啟動，陳華拿著心儀口味的冰淇淋。

▲PANDORA ESSENCE系列自然波紋圓圈配巴洛克淡水珍珠耳墜，5,580元。

今（8日）起PANDORA BE LOVE冰淇淋車已巡迴至新光三越台中門市，於活動期間13時至19時間凡單筆消費滿3,800元，即可獲得PANDORA X蜷尾家獨家聯名口味的草莓起司口味冰淇淋，而在指定門市參與拍照打卡活動即可獲得200元購物禮金，好吃好玩還有視覺享受，因為PANDORA ESSENCE系列新品、串起珍貴友誼的PANDORA Moments Friendship系列串飾，各以簡潔的線條或俏皮的設計吸引目光。

▲PANDORA友誼可貴三層吊飾，2,080元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）的首飾持續以深具分量的閃亮設計吸睛，邁入秋冬更壯大腕錶系列陣容，無論日與夜穿搭都能找到適合錶款。當中造型感最強烈的Symbolica Star腕錶，於36毫米的星形不鏽鋼錶殼飾以耀眼的施華洛世奇水晶，其機刻雕花面盤則飾有風箏形Xirius Light切割施華洛世奇水晶構成星形，內外呼應十分巧妙。



▲施華洛世奇Symbolica Star腕錶，14,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）