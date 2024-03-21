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價格才1／4而已！香奈兒白管唇膏平替款　一抹水潤、修飾唇紋超絕

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記者李薇／台北報導　圖／各品牌官網、IG

開架類型的美妝單品越做越厲害，許多隱藏寶藏更是被不少網友推薦為「專櫃平替款」，質地跟妝效簡直媲美大牌等級，但是價格卻超親民，一般小資族也可以輕鬆入手，快來看看有什麼寶物。

＃香奈兒COCO持色潤唇膏#914 VS OPERA渲漾水色唇膏#16號

▲彩妝,香奈兒,opera,sabon,plu,suqqu,excel,蘭蔻,loreal,dior,visee,媚點,media,肌膚之鑰。（圖／IG）

香奈兒顏值最高的白管#914焦糖色，以個性裸透的妝效可以說是不少人心中的夢幻逸品，有粉絲就發現來自日本OPERA的渲漾水色唇膏#16號超激似，雖然咖啡色調感較多，但是使用起來的潤澤度完全不輸，重點是價格只要香奈兒約1/4就可以擁有，當然很值得收。

＃SABON身體磨砂膏 VS PLU身體磨砂膏

▲彩妝,香奈兒,opera,sabon,plu,suqqu,excel,蘭蔻,loreal,dior,visee,媚點,media,肌膚之鑰。（圖／IG）

近年風吹超大的SABON身體磨砂膏以天然海鹽搭配植物果油，洗完潤澤不乾澀，香氣超迷人的特色，受到很多粉絲喜愛；有網友就發現韓國的PLU磨砂膏不僅包裝質感很相似，洗起來的感受與香氣也很類似，重點是特價不到600元就可以擁有，性價比更高。

＃SUQQU晶采盈緻眼彩盤#04 VS EXCEL光綻時裳四色眼采#10

▲彩妝,香奈兒,opera,sabon,plu,suqqu,excel,蘭蔻,loreal,dior,visee,媚點,media,肌膚之鑰。（圖／IG）

SUQQU的四色眼影盤早就是品牌超熱賣的明星單品，但將近3000元的價格可不是人人都買得下手，有粉絲就發現，日系開架彩妝EXCEL光綻時裳四色眼采的10號色跟人氣純撫子色號不僅很像，質地以500元的價格來說，更是表現得相當服貼、細緻，是一款入手也不會心痛的單品。

＃LANCOME超未來肌因賦活露 VS L’OREAL青春密碼酵素肌底調理精華

▲彩妝,香奈兒,opera,sabon,plu,suqqu,excel,蘭蔻,loreal,dior,visee,媚點,media,肌膚之鑰。（圖／IG）

這瓶一推出就對打同集團蘭蔻小黑瓶的青春密碼酵素肌底調理精華，上市之際話題十足，在亞洲熱銷百萬瓶，更標榜使用專櫃級成分，不少網友慕名使用，也覺得肌膚提亮、穩定有感，可以打造出澎潤飽滿的效果，單瓶僅蘭蔻1/3價格，天天用都不心疼。

＃DIOR豐漾俏唇蜜 VS Visee精華豐唇蜜

▲彩妝,香奈兒,opera,sabon,plu,suqqu,excel,蘭蔻,loreal,dior,visee,媚點,media,肌膚之鑰。（圖／IG）

DIOR熱賣多年的俏唇蜜是不少人隨身必備的護唇好物，自從爆紅之後有不少品牌也跟進類似定位的單品，唯獨最近上市的Visee精華豐唇蜜討論度最高，甚至被封為「平價版迪奧」，被搶到大缺貨，裡面也含有多種護唇成分，豐潤效果超有感。

＃肌膚之鑰光采無瑕妝前凝霜 VS media防曬無瑕妝前乳

▲彩妝,香奈兒,opera,sabon,plu,suqqu,excel,蘭蔻,loreal,dior,visee,媚點,media,肌膚之鑰。（圖／IG）

肌膚之鑰的底妝已經是出了名的好用，潤澤感不僅很強，香味更是療癒，用起來的體驗感受很好，而media的妝前乳也是不少人心中的寶藏好物，一抹保濕有感，同時又可以創造出細緻的水透光澤，幫助後續上妝更服貼，難怪被譽為平價版，效果相當類似。

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關鍵字：

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