知名大牌行李箱下殺5000不到！全年僅此檔錯過再等一年

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

對不少人來說，行李箱就是旅行的工具，耐用耐髒又實裝最重要，最近就有不少好箱很值得春遊使用，不管是出國還是國內旅行，一咖搞定方便又省力，重點是CP值有夠高。

＃American Tourister CURIO

「物超所值」向來可以說是American Tourister的經典靈魂，耐用堅固的箱體，加上好入手的價格，更是很多年輕小資族的首選，CURIO系列箱型運用經典唱片外型展現美式復古，自由繽紛的色彩更是很多人愛它的原因，全新升級的PlentiVol系統採用1：9分的比例，區分小物、收納大件商品更有效率，3月20日至4月3日限時下殺近5折，一咖只要4999元起，全年僅一檔。

＃CROWN BOXY胖胖箱

MIT品牌CROWN最受歡迎的BOXY胖胖箱，不僅有超可愛的馬卡龍色系可以挑選，從鐵灰、鼠草綠、粉色、黃色通通都有，尺寸也很齊全，重點是特殊設計的1：9前開蓋設計，取物不用再把整個行李箱放倒，同時還能深化內裝空間，相當實用。

【加碼推薦】

＃J-LIN 壓縮浴毛巾組，12入、售價119元

一個完美的旅行不只是需要好好的收納，每天乾淨整齊的為一天旅途舒壓放鬆的沐浴過程，也是相當重要，但又不想大包小包帶一堆，小巧輕盈壓縮毛巾絕對是必帶，單獨使用的乾淨體驗，泡水即還原的厚度與柔軟，絕對是旅人隨身都需要的好物。