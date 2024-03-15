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12星座想結婚的原因？土象要門當戶對、風象個性契合才行

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

決定想要邁入婚姻的關鍵很多，有些人是覺得個性和睦、彼此對未來有共識或是一時衝動都有可能，而星座也分析大多數人會結婚的原因，超準絕對要看。

▲星座,結婚。（圖／IG）

＃風向星座（天秤座、雙子座、水瓶座）：觀念一致，相談甚歡

風象星座的人個性比較隨性，他們期待的理想伴侶就是觀念要一致，更好的就是彼此擁有極佳的默契，三觀想法契合最重要，彼此都可以跟得上對方的節奏與笑點，就是讓他們會心動、想要邁入下一個階段的關鍵。

▲星座,結婚。（圖／IG）

＃土象星座（處女座、金牛座、摩羯座）：門當戶對，實力相當

土象星座的人普遍比較務實、腳踏實地，不喜歡那些無謂的甜言蜜語或是浮誇的行動，他們要的對象或是未來生活，就是彼此都可以把工作、瑣事照顧得很好，不需要他們擔心，那就是最好的承諾，有機會攜手一生。

▲星座,結婚。（圖／IG）

＃火象星座（獅子座、牡羊座、射手座）：對的時間，遇到真愛

對火象星座來說做事情都要有點衝動才會有可能進行，平時他們可是很理性的，只有在基情滿點的時候，才會做出跟平時不一樣的選擇，所以要他們結婚很有可能，那就是感覺對了，然後再一個適當的時機點，就會迸發出來。

▲星座,占卜,。（圖／IG）

＃水象星座（天蠍座、雙魚座、巨蟹座）：日久生情，渴望成家

水象星座的人很講求戀愛的感覺，需要彼此兩情相悅，而且要可以擁有安全感，他們心裡總是希望有一個家，所以想要達到這樣的目標，必須讓他們覺得夠穩定，不用猜疑，就會有組成家庭的想法，反而不需要太多推波助瀾，就會達到結婚的目標。

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關鍵字：

星座, 結婚

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