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看到蝴蝶、人臉還是面具？測試你真實的壓力根源

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

現代人生活的壓力很大，從生活、經濟、公司到社交等等，但是你知道這些壓力的根源到底是為何嗎？有時候表象的壓力很可能不是真實的問題來源，要找到真正的排解方式，根源要先分析出來。

Q：以下這張圖你最先看到什麼？

▲心理測驗,占卜,心測。（圖／小紅書）

A.蝴蝶

B.人臉

C.面具

A.蝴蝶

你的壓力根源是愛情，雖然你常常可能會覺得壓力是因為財運、名譽或是健康等等問題，但實際上最終的因素大多是因為愛，因為愛一個人，所以總是想在外在展現出最好的樣子，而且你心裡有一個「戀人原型」，每次在面對新的對象，都會拿過去來比較，不管好或不好的事情都是如此，所以讓你心裡一直很沉重。

B.人臉

你的壓力根源是來自於社交，這種社交包含很多層面，家人、朋友或是同事等等，都是你會覺得感受到負擔，其實對你來說你不太擅長繁瑣的人際關係處理，甚至會覺得焦慮，但人是群居的動物，不免俗會需要跟周遭的人打交道，所以放開心胸去做，學會接納這個事實也是很重要的人生課題。

C.面具

你的壓力根源是矛盾，所謂的矛盾就是在對與錯、黑與白或是正與邪之間，是一種極端對立與不可調和的狀況，比如說，你常常會希望讓自己真誠的對待身邊人，但是實際情況展露出來的是，這樣做很可能會被算計或吃虧，導致你常常變得無所適從，乾脆把自己完全隱藏起來，但是世界上本來就有模糊地帶，無法全部用二分法歸類，可以更坦然的接受這樣的狀況，會緩解內心衝突。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心測

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