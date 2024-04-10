櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感

記者李薇／台北報導 圖／ishidakazuho IG、___akira_i IG、aoihamada IG、miyu_mochizuki IG

近年「白開水妝容」成為趨勢，相較於台灣，連去便利商店都必須帶妝的日本、韓國，可以說是在妝容上「內捲」得很厲害，一直不斷在找尋更自然、更修飾膚況的單品與技法，尤其是櫻花妹最近更是熱愛用妝前乳上妝，運用多色、層層疊加，打造光澤又裸透的肌膚妝感，重點是也不容易會有粉底脫妝的崩裂感，又可以營造宛如素顏的透明效果。

妝前乳上妝Tips 1：妝前乳＋遮瑕

暗沉、蠟黃、泛紅、乾燥、出油等肌膚狀況，是普遍亞洲女生都會面臨的肌膚問題，因此在保養之後，日本女生都會挑選適合的妝前乳，比如肌膚蠟黃、乾燥，就會挑選滋潤度較高、薰衣草紫色的妝前產品做打底，若是泛紅、出油多，則是會挑選比較清爽控油，帶點綠色調的妝前乳，透過零粉體的顏色校正，讓肌膚做好全方位的打底，可以呈現出宛如無妝容的效果。當然，防曬係數也是很重要必備的考量要素。

當然，肌膚的問題通常不只一種，痘痘、黑眼圈、痘疤等大型瑕疵，更是讓整體妝感不夠乾淨的關鍵，在這方面，比起用粉底再上遮瑕蓋住，更多人會選擇一支好的遮瑕膏，針對局部較顯眼的NG狀態補救，而不是講求一種非常完美的精緻假面感，保留一點肌膚原有的小瑕疵，反而更顯可愛年輕。

妝前乳上妝Tips 2：妝前乳＋蜜粉

如Tips 1所述，先針對肌膚大範圍色差的部分，挑選適合的妝前乳之後，有些女生比較希望整體氣色維持長久，不希望到了晚上油光太明顯，會使用輕盈的蜜粉稍微按壓，讓整體妝容輕透不黏膩，甚至在蜜粉的選擇上，有些人甚至會加強蠟黃的校正選用偏紫的粉體，或是帶有些微珠光的細膩粉質，讓妝容透明感更細緻，但是又不會濕濕黏黏。

更進階的使用方式，甚至還會有人在全臉塗抹完妝前乳之後，在臉部需要打亮的位置局部疊加，像是太陽穴C字、鼻樑、顴骨等角度，透過妝前乳的水潤感，製造出打光的效果；另外，還有人會針對不同的位置，比如鼻翼泛紅