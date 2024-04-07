提高免疫力的5種方法：神捕、美補都是變好關鍵

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG、geewonii IG

不少人都覺得年輕力壯，因此大吃大喝、作息顛倒，等到邁入30歲、40歲階段，才會發現一年不如一年，體質耗損的程度很快，動不動就生病感冒，以下就提供5個提升免疫力最好的方法，全方位從身心靈都調養，才會頭好壯壯。

＃食補

隨著年紀上升，不少人都發現身體機能代謝下降，疾病陸續出現，食補是多數人想得到最快的方式，當然，包括：多吃高能量的原型食物、簡單乾淨的烹調方式、各種營養素全方位兼顧，都是很好的食補方式。

＃自然補

只有飲食上的調整還不夠，很多人生病，更是心理壓力造成，甚至是積鬱成疾，建議不妨可以趁著假日多到山林、自然環境裡面走走，甚至多曬太陽、外出旅行也是很好的，透過宇宙萬物的能量，幫助自己放鬆、淨化，重新充滿電。

＃人補

人是群體動物，通常都難以跳脫「零社交」的生活，但「近朱者赤，近墨者黑」，常常待在一個負能量的圈子裡面，就像是醃菜一樣，心態很容易生病，建議可以找一些能讓你心情愉悅的朋友或是有更高修養學識、積極樂觀的人，從他們看待世界與事情的角度每天耳濡目染，心境與狀態會全面升級。

＃美補

美的事物可以讓人的心情與精神變好，雖然這些舉動看似很微不足到，但你試想一下，今天若是穿上漂亮的衣服、畫了美美的妝容，是否心情也跟著亮麗起來？而每天穿著邋遢、蓬頭垢面，好像做什麼事情都會提不起勁。

＃精神補

現代人常常都會有精神上的疾病，不一定是指憂鬱症、躁鬱症之類的狀況，更小的問題可能是長期失眠、壓抑緊繃、心情低落等等，這些看似微不足道的事情，長久下來其實很容易變成大疾病，適時的釋放養心，甚至找一些興趣愛好，跳舞、讀書、插畫、繪畫等等，陶冶身心，讓自己清淨靜心。