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「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

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星座。（圖／IG）

▲「年紀越大朋友越少」星座 。（示意圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

一般來說朋友總是會越交越多，或是從一個圈子接觸到另一個圈子，不過在有些人的交友概念中，卻是「年紀越大朋友越少」，不僅懶得維繫友誼，也不再勉強自己交新朋友，以下3大星座上榜了。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座非常不喜歡勉強自己做不愛做的事情，所以若是秉持「目的性」去交友，那麼還不如留在原地不要說話比較好，就連維繫情感也是一樣，巨蟹認為只要三觀一致就可以一直和平相處，反而若是要花時間經常見面、聊天，這種友情就顯得吃力許多了，也讓他們越是年紀大，朋友數量越少。

Top 2 摩羯座

摩羯座長大後反而開始孤單，原因是沒有什麼朋友能走進心裡，很多話也不與外人訴說，無謂的社交在摩羯心中只是浪費時間和金錢罷了，所以他們寧可自己一個人也不想要交一些不重要的朋友。其實摩羯真正要好的朋友，往往是一開始就交了而且從未離開過的，就算不用常見面，心中總有個位置留給對方。

Top 1 雙魚座

雙魚座隨著年紀增長，慢慢會把時間精力留給重要的人，或許是年輕吃過交友的虧，認為交新朋友很麻煩，有時候這不能說、那不能做，處不來反而很麻煩，還是跟老朋友比較習慣，久而久之雙魚就在自己的舒適圈不出去了，也漸漸把友情看淡了很多，就算被背叛，也只是笑笑離開。

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關鍵字：

星座, 朋友, 交友觀, 年紀, 人際关係

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