是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方

記者李薇／綜合報導 圖／kbsdrama IG

「情緒勒索」通常是指利用關係或是情感來逼迫另一個人做不願意的事情，像是家庭、朋友之間，都很容易出現這樣的狀態，以下就盤點12大星座之中，誰是最會情勒的人，快來看看你有沒有上榜。

TOP 3：雙魚座

雙魚座非常敏感、浪漫，容易陷入受害者情結，他們的情勒往往是無意識的，會用誇大的方式表達自己的痛苦和委屈，讓對方感到內疚和不忍心，帶有較強的戲劇性，很常用哭泣、抱怨或是自我犧牲等方式，來博取同情和關注，目的並非為了控制對方，而是為了尋求安慰和支持。

TOP 2：天蠍座

天蠍座擁有強烈的控制慾和佔有慾，他們的情勒帶有較強的目的性，加上擅長洞察人心，知道如何利用對方的弱點和恐懼來達到自己的目的，所以情勒的方式也比較高招、隱晦，可能會用冷暴力、威脅或是激起對方罪惡感等方式，讓人屈服，核心目的往往與權力、控制有關，他們希望在關係中佔據主導地位，並確保對方永遠忠於自己。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座非常重視情感連結和家庭和諧，他們的情緒勒索往往是建立在「愛」的名義之下，「我這麼做都是為了你」、「你怎麼可以這樣對我」更是他們慣用的語句，讓對方感到愧疚，進而順從他們，這樣的情緒往往並非惡意，而是源於對安全感和被需要的強烈渴望，但因為個性較為情緒化和敏感，也讓他們更容易放大自己的委屈，讓對方感到壓力。