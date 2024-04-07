繁花蝶舞限量手繪包裝好夢幻！法式最古老咖啡、香緹鮮奶油變香氛蠟燭

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近期有不少可愛主題的香氣單品，從香氛蠟燭、身體保養都有，身為喜歡好味道的你，不能錯過這幾款限量好物！

＃迪奧 香氛世家系列－花園蝶舞限量版

「蝴蝶即是飛舞的花朵」，2024年迪奧頂級香水香氛世家系列，將經典的4款花香調：幸運時刻、蒙田大道、晚夏茉莉、粉紅櫻花精選出來，再度攜手攜手義大利藝術家Pietro Ruffo將高訂時裝中的花卉與蝴蝶圖騰，運用繽紛的色彩重新演繹，為這4款香氣換上全新的包裝盒設計，甚至還搭配限量的禮盒包裝與束口袋，超限量圖騰立刻讓人想要佔為己有。

＃DIPTYQUE 限量巴黎咖啡館系列

來場法式悠閒的下午茶之約吧！DIPTYQUE 2024年再度與Verlet家族創立的巴黎最古老咖啡館合作，將手工烘焙、香醇濃郁的咖啡香氣與點心，運用香材層次展現出來，推出Café（咖啡）、Chantilly（香緹鮮奶油）、Biscuit（餅乾）、Fruits confits（糖漬果乾）4種味道，連香氛蠟燭的玻璃瓶身都換上可愛的插畫設計，點燃瞬間宛若置身法國花都享受精緻午後。

＃uka 春櫻初綻香氛保養精油

來自日本東京的全方位沙龍品牌uka在每年櫻花季，都會推出期間限定的單品，2024年也不例外地運用大馬士革玫瑰、茉莉花、鳶尾花以及東加豆，展現舒適恬靜香氣，小巧粉紅色磨砂瓶設計，可以隨時拿來緩解指緣、手部乾燥問題，染井吉野櫻靈感體現在外盒包裝，與日本傳統西陣織工藝家細尾家（HOSOO）合作，HOSOO紡織花紋搭配金箔燙印，質感滿分。