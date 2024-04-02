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一用就有感的超高CP值！母親節就挑這5組保養就對了

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記者李薇／台北報導

母親節要買的聰明，不只是折扣要夠殺，組合裡面的東西也要實用、多元，才能算是CP值巔峰，以下就分享多款超厲害的組合，每一套都是精選等級，入手絕不會後悔。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙星修護組，優惠價13850元

▲嬌蘭,伊麗莎白雅頓,雪花秀,Kiehl’s,ALBION,母親節,保養,特惠組。（圖／品牌）

嬌蘭旗下的保養單品比較好入手的絕對是蜂王乳系列，這次母親節直接把大容量的平衡油與雙導精華放一起，簡直要變老都很難，尤其是平衡油全身幾乎都可用，一點點就可以昇華所有單品質感，重點是還送精華水與黑霜，買2贈7，直接讓嬌蘭承包你的化妝台。

＃伊麗莎白雅頓 艾地苯頂級奢華肌密組，優惠價11000元

▲嬌蘭,伊麗莎白雅頓,雪花秀,Kiehl’s,ALBION,母親節,保養,特惠組。（圖／品牌）

膠囊是很多人提及雅頓時的第一印象，但比起這多種類型的膠囊保養，艾地苯可以說是真正行家才懂的寶藏神器，一用真的秒速抗老有感，尤其是艾地苯奢華肌密精粹超級好吸收，一抹立刻滋潤養膚，同系列防禦乳也是乾肌神隊友，一瓶直接取代上妝很可以。

＃雪花秀 回彈新蔘乳霜組（豐潤版），優惠價7200元

▲嬌蘭,伊麗莎白雅頓,雪花秀,Kiehl’s,ALBION,母親節,保養,特惠組。（圖／品牌）

潤燥精華早就是雪花秀的經典明星商品，水潤質地受到許多粉絲喜愛，但其實真正延續品牌價值與流傳經典，絕對首推滋陰蔘回彈霜，把人蔘皂苷淬煉到極致的滋陰蔘賦活極萃加好加滿，同時輔以其他珍稀漢方配方，真的不需要多步驟，一瓶有感。

＃Kiehl’s 早C晚A嫩亮雙效組，優惠價7100元

▲嬌蘭,伊麗莎白雅頓,雪花秀,Kiehl’s,ALBION,母親節,保養,特惠組。（圖／品牌）

早C晚A已經是全方位保養的代名詞，從透亮、抗老都可以一次囊括，這次品牌更貼心準備整套保養讓女孩帶回家，連早C晚A必備防曬都幫忙搭配好，簡直就是一套用到下次周年慶，超適合懶得瓶瓶罐罐塗抹的人，一整套輕鬆解決。

＃ALBION 健水滿貫超值組，售價2800元

▲嬌蘭,伊麗莎白雅頓,雪花秀,Kiehl’s,ALBION,母親節,保養,特惠組。（圖／品牌）

ALBION的健康化妝水霸屏日本化妝水排行榜冠軍寶座多年，許多粉絲都是用過回不去，不僅保濕有感，透亮度更是明顯提升，連開架市場都跟著出許多類似單品，但仍敵不過它的高效，一年難得有優惠當然要橫掃囤貨，重點是化妝水都用超快，一定要趁優惠多掃幾組。

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嬌蘭, 伊麗莎白雅頓, 雪花秀, Kiehl’s, ALBION, 母親節, 保養, 特惠組

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