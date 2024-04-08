開架冠軍出「頂規版」奶油洗面乳！超綿密泡沫上臉秒舒壓

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

天氣越來越熱，肌膚清潔必須要做到位才能不散發異味，以下就分享近期多款洗沐好物，讓洗臉、洗澡的日常生活，也可以很有儀式感。

＃SENKA專科 胺基酸溫和潔顏乳，100g、售價350元

開架洗顏銷售冠軍專科從藍色基礎洗面乳開始，陸續針對不同的膚質與需求，推出各種不同效果的單品，這次可謂是品牌旗下最頂奢的新單品，運用對肌膚最友好胺基酸成分，搭配日本米發酵精華、胺基酸保濕因子、蠶絲蛋白保濕精華與雙重玻尿酸等，在溫和洗淨肌膚的同時，更可以保留水分，同時敏感肌也可以輕鬆享受超綿密泡沫的包覆感。

＃Fees法緻 蘭斯岩蘭草沐浴油，520ml、售價1280元

無性別的中性香氣近年可以說是大勢，沒有太奢華的花果香、也不會太沉重的木質調，廣受年輕男女喜愛，懶得噴香，每天洗澡就有療癒氣息，這支蘭斯岩蘭草沐浴油絕對是首選，裡面添加夏威夷堅果油、酪梨油等成分，不僅可以起出細密泡沫，洗完好沖不乾澀，重點是香味有夠舒服放鬆，用過都會愛上。

＃永和三美人 2way潔顏卸妝墊，售價110元

不想每天使用卸妝棉、洗臉巾，永和三美人推出兩種用法的卸妝墊，短絨荳荳毯可以用來洗卸日常淡妝，去除防曬、油脂或是污垢，長絨面則可卸除適中等到濃豔妝容。使用後清潔乾淨可再重複使用，既環保又省錢。