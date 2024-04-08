「功能型防曬」成為熱搜關鍵字！除了高係數　3大趨勢更關鍵

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、alliepr_jp IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG、sooyaaa__ IG、suncut_official IG

天氣越來越熱，防曬逐漸成為熱門關鍵字，根據台灣美妝排行榜@cosme發現，「功能型防曬」成為主流，等於是消費者不再只關注抵抗紫外線或是防禦指數，更重要的是最好可以防水、抗汗或是效果更溫和的物理性防曬，以下就針對不同熱門關鍵字，推薦好評不斷的單品。

＃物理性防曬

物理性防曬之所以變成熱門關鍵字，重點就在於大多數使用的兩種成分：二氧化鈦與氧化鋅溫和穩定，運用防曬粉體達到阻擋紫外線的效果，比起化學防曬更不容易造成肌膚刺激，尤其是敏感性膚質、異位性皮膚炎、嬰幼童等等，都最好使用此類型的單品。

⮕推薦：安耐曬 水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠，90g、售價790元

向來穩居防曬熱銷冠軍的安耐曬近年積極發展敏感肌也能使用的溫和配方，這次推出6個月以上嬰幼兒都可以用的防曬凝膠，不含酒精、PARABEN防腐劑、礦物油、香料、色素，雖是物理性防曬但卻擺脫常見的厚重感，水潤凝膠上臉也舒適。

＃防水性防曬

台灣的夏季不難想像絕對要到游泳池或是海邊享受度假氛圍，當然防曬也要做好做滿，才會避免肌膚受傷，除了去海灘盡量選用海洋友善單品之外，防水型防曬持久度較高、不容易脫落，但仍然要記得時刻補擦才能做到完美防護。

⮕推薦：ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX，40g、售價425元

「防曬專門戶」ALLIE旗下的單品以清爽、防護度高聞名，推出的多款防曬單品中，水凝乳款式不僅擁有極效抗水的科技，更是臉部、身體都可以一起用的單品，細膩的水感凝乳使用起來也不會讓人黏膩不適，一般洗面乳、沐浴乳就能夠洗淨。

＃防曬噴霧

臉部防曬手擦很方便，但像是身體後背、腿部或是補擦的時刻，常常都會有難以抹到、補擦不便的狀況，因此噴霧型單品就變得非常方便，尤其是一家大小都要迅速準備完成，噴霧使用速度最快、又很方便。

⮕推薦：KOSE SUNCUT UV曬可皙透亮美肌防曬噴霧，60g、售價348元

這一瓶全身、臉部都可以使用的防曬噴霧，不僅擁有超強持久力，一噴即有修飾蠟黃效果的淡淡薰衣草紫色，絕對是女孩夏天穿細肩帶、比基尼的好物，直接一噴立刻達到修片效果，真人近看也零瑕疵，輕鬆變身冷白皮。

【其他防曬新品】

⮕曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露－薄荷綠，80g、售價369元

曼秀雷敦漸層小紫瓶防曬乳上市之後，因自然的肌膚提亮效果，深受很多小資女喜愛，針對女孩常見的肌膚泛紅、痘痘問題，2024年再度推出薄荷綠色選，一瓶就可以校正肌膚NG狀態，重現自然平滑膚況，後續上妝也更省力。

⮕1028 超能曬水感防曬乳，40ml、售價350元

最近全面發展美妝工具小物的1028在彩妝上持續鑽研，推出全新的水感防曬乳，裡面添加維他命 B3、B5、積雪草植萃、植物角鯊烷等成分，上妝之餘也可以保養肌膚，同時水感的質地完全沒有黏膩感，讓人每天都想用。