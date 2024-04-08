夏日必備仙女色編織包！皮革質感更升級、交錯圖騰度假感滿分

記者李薇／台北報導

春夏季節到來，編織風格的包款充滿悠閒的度假氛圍，不管是休閒搭配還是度假旅行使用，都讓人有種放鬆療癒的感覺，以下就分享多款滿滿度假感的編織包款，輕鬆打造休閒風格。

＃DELVAUX Le Pin

比利時皇室品牌DELVAUX專注於包款的工藝製作，1972年誕生的Le Pin包款靈感來自於馬廄裡的糧草袋，弧線型的包體設計在中央打造D字型的收納間隔，受到很多人喜愛，提供多種不同大小的尺寸，除了經典的Taurillon Soft粒紋柔軟小牛皮，也有用細條皮革交錯編織的設計，透過不同高度的皮革穿插出經典的LOGO圖騰，比起常態款更顯得活潑許多，同時又比草編包更耐用、更有質感。

＃LOEWE Hammock

LOEWE的吊床包Hammock系列一直都是品牌很經典的設計，因應各種不同場合與需求，也推出各種不同的大小設計，很能裝更是許多人愛用它的關鍵，以往多以平滑的皮革製作設計，今年側幅部分使用皮革編織的方式製作，獨特的編織紋路讓整體包型更顯度假氛圍，可向內收起、向外舒展等不同的用法，更展現多元風格。

＃Chloe WOODY

近年很受到小資女歡迎的Chloe在度假氛圍上面也卯足全力，將明星的WOODY水桶包款縮小，不僅可愛程度激增，搭配的LOGO粉紅色手提袋也很少女心，包體本身使用天然纖維編織的圓弧形狀，裡面使用亞麻布料作為內袋搭配，讓整個色系都很休閒，感覺搭一雙涼鞋、長洋裝就可以輕鬆擁有海島風情。