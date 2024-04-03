試・開箱／除了經典還不夠！滿滿隱藏驚喜的美妝　懂的人只會私藏

記者李薇／台北報導

擔心踩雷，不少人通常都習慣先去了解品牌知名、受到歡迎的作品，但其實有機會深入了解，一定有值得一試的寶藏單品，值得細細品味其使用的樂趣與驚喜，以下就分享兩款近期很棒、很具質感的美妝好物，擁有不虧。

＃EVE LOM 全能逆時新生多效乳霜，50ml、售價5200元

英國頂級保養EVE LOM最廣為人知的卸妝霜、瑪姿林綿布，在全球掀起精油卸妝霜的風潮，天然精油成分擁有獨特的顆粒，清潔彩妝的同時還能微調理角質，但妳知道它的保養品也是超厲害嗎？僅僅試用在手上柔潤的質地，超快速吸收仍保有潤澤感，淡淡的大馬士革玫瑰香氣，就可以想像到用在臉上是有多麽療癒。

當然在成分的選擇與製作上，EVE LOM從來也不會讓人失望，從得天獨厚的玫瑰產區保加利亞卡贊勒克（Kazanlik）採集大馬士革玫瑰，以奧圖蒸餾萃取出純露與精油，獨家A醇成份結合燕麥益生元，在深層抗老的同時又可以修護舒緩。

＃BYREDO 莫哈維之影，100ml、售價7700元

無人之境、返璞歸真，是多數人提到BYREDO馬上可以聯想到的經典香氣，但在2014年誕生的莫哈維之影，其實一直都是全球最受歡迎的香氣之一，至今更是已經熱賣10周年，有趣的是，即使在疫情過後、生活節奏完全不同的當下，仍然能感受到它相當摩登、時髦的優雅氣息。

起源於創辦人Ben Gorham開車穿越美國莫哈維沙漠時的回憶，大片荒野般遼闊的大地，卻擁有獨自的生態系統，幾近透明的幽靈花在乾硬的土壤中綻放，但香氣卻並非以此植物作為基調，而是將此情此景透過香氣呈現出來，展現出生命力的堅韌與獨立，即使歷經10年光景，依舊是很經典不敗的氣味。