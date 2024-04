母親節必買TOP 5彩妝特惠組！收一瓶好粉底絕對讓妝感變高級

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

母親節即將到來,雖然才是4月剛開始,但已經有不少百貨的預購會都已經開跑,很多人也準備蓄勢待發,以下就分享彩妝必收的限定組合,尤其是底妝開架與專櫃的差異更大,待機時間長短、出油後的精緻度,高下立見,趁著優惠時刻入手才是聰明人。

#NARS 原生感底妝預購組,優惠價3400元

NARS彩妝向來以簡約專業的質感,深受不少玩色的粉絲喜愛,近年在底妝上更是火力全開,繼大白餅口碑爆棚之後,「小光瓶」裸光肌萃粉底精華更是以自然透亮的光澤以及超強持妝度,再度完美透亮膚質,此組合正是讓人把經典好物一次收回家。

#MAKE UP FOR EVER 粉無痕拋光精靈組,優惠價4378元

才剛剛推出就被網友推爆的粉無痕活潤精華粉底液,可謂是掌握了近年的底妝關鍵字,具有遮瑕卻完全不給人假面感的妝效,真的用過回不去,這次此組合再搭配粉無痕幻采極光蜜粉,完美膚況真的是輕鬆拿捏。

#RMK 立體調色精選組,優惠價3250元

雖然底妝也是RMK強項,但是色彩也是近年非常厲害的重點之作,這次特惠組就推出只要立體調色眼盤搭配眼頰多采棒就有彩妝道具包(附刷具),不僅質感直逼專櫃常態販售的眼影刷,一組攜帶上妝都方便省時。

#肌膚之鑰 底妝三品組,優惠價9050元起

肌膚之鑰這次推出的底妝自選組,只要挑任一妝前單品,搭配粉底或氣墊二擇一,還有任一蜜粉或蜜粉餅,就可以拿一正貨底妝刷,還有一整組肌膚保養旅行組,等於一整套就可以完成全臉底妝,細膩的粉質與妝效,真的是專櫃才能擁有的極致貼膚。

#YSL 底妝雙件組,優惠價4350元

根據不同膚況,每個人喜歡的妝感不同,所使用的粉底單品也會不一樣,YSL今年就推出底妝選配優惠,只要購買任2底妝(不含工具類商品)即贈極效活萃嫩白精華7ML還有太空棉隨身包,想要夏季從早每到晚,一瓶好的粉底可謂是關鍵。