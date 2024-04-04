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8成人都搞錯！體香膏、止汗劑使用時機完全不同　亂用異味止不住

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

隨著潮濕悶熱天氣逐漸回升，現在不論站著或坐著，都能感受到汗水的肆意流動，換下來的衣物也飄出異味，流汗是每個人都有的生理反應，明明衛生習慣良好，但為什麼部分人汗臭味會太過濃烈呢，一起了解汗臭形成原因並改善它。

▲異味,汗臭,Noosa Basics,體香膏,體香噴霧,迪奧,g&h,香氛。（圖／品牌提供）

＃身體為什麼會產生體臭味？

人的汗水由水、蛋白質等礦物質組合而成，物質本身是無味道的，但停留於肌膚時與壞菌混合，會逐漸分解產生出體臭，尤其腋下汗臭是最常見的體味困擾，氣味特別濃郁、刺鼻，讓身邊的人難以靠近，嚴重時衣物還會出現明顯汗漬。

人體異味其實從頭到腳都有可能發生，遇到悶熱天氣、處於狹小空間、攝取過多肉類，飲食不均衡、衣物沒清洗乾淨、或是身體過於疲勞的狀態下，都容易產生體臭問題。

肌膚最容易出汗的部位「腋下」也是最多人的困擾，大量流汗後加上腋窩若毛髮過多，就容易滋生細菌，散發出強烈的汗臭味。另外，像是外出穿著一整天鞋子，「腳底」的流汗加上不透氣濕悶的環境、運動時「背部」流汗，甚至是女性生理期「胯下」汗水也都會產生味道。

▲異味,汗臭,Noosa Basics,體香膏,體香噴霧,迪奧,g&h,香氛。（圖／品牌提供）

＃止汗劑與體香膏使用時機完全不一樣

市面上充斥著各式各樣的體香、止汗產品，8成以上的人都誤會過，以為兩種產品是一樣的，舉例來說，多數人在流汗產生的體臭時，第一時間想到的是要塗抹止汗劑，覺得止住汗水就不易飄出臭味，但改善異味的重點在於「平衡汗水氣味」，而不是阻止汗水排出，身體排汗是為了降溫，當塗抹止汗劑不僅阻止了汗水排出，也會導致汗水從其他部位排出，一樣會造成異味的產生。

止汗劑成分多數以「鋁鹽化合物」為主，是用以阻止汗腺分泌，濃度要到達15%以上才能減少異味，正確使用方式是在晚上洗完澡擦乾身體肌膚、塗抹於易流汗處，不過度塗抹以免刺激肌膚、堵塞汗管。

體香膏不含「鋁、防腐劑」，主要功用在於「平衡汗水氣味」，建議選用天然成分製成，像是小蘇打粉、木薯粉、有機椰子油，可吸收汗水並中和汗液消除臭味。

▲異味,汗臭,Noosa Basics,體香膏,體香噴霧,迪奧,g&h,香氛。（圖／品牌提供）

＃體香噴霧、體香滾珠、體香膏狀、體香粉末，該如何挑選？

體香產品的類別這麼多，有什麼不同？選用哪一款效果更佳呢？以下為專家針對使用的時機、對象與身體部位提供的挑選方向。

• 噴霧型：可噴灑於「全身肌膚」，質地液狀與霧狀滲透速度快，噴灑均勻讓肌膚乾爽，像是背部、腳底都可以輕鬆使用，適合隨身攜帶外出補充，也有人會與香水搭配打造成個人香氛。

• 香膏型：適合「腋下、頸部」膏狀質地可緊密貼合肌膚，減少肌膚產生油脂，適合容易流汗或運動員使用。

• 粉末類型：與肌膚貼合度高，外出前抹於「頸部」散發淡淡香氣，粉狀唯一缺點則是在外面使用較為不方便。

• 滾珠型：液態滾珠用起來沒有膏狀的厚重感，適合一般日常使用，清爽質地深受辦公室者喜愛。

擁有體臭令人難以擺脫，不只日常生活造成困擾，約會、運動也要隨時繃緊神經深怕被別人聞到臭味，想改善異味可以從自身生活習慣開始，像是多喝水，不攝取過多單一食物飲食均衡，穿著衣物上也可以選擇棉質、透氣等衣物，搭配天然的體香產品，舒緩肌膚黏膩感，讓肌膚香味宜人。

【推薦單品】

1.Noosa Basics 植萃體香噴霧，100ml、售價790元

▲異味,汗臭,Noosa Basics,體香膏,體香噴霧,迪奧,g&h,香氛。（圖／品牌提供）

以天然草本配方調製，不含任何有害成分，輕噴可有效消除汗臭異味，達到24小時長效全天乾爽，健康排汗，擺脫液下、腳底汗臭異味，不僅可以噴灑在全身，連衣物都可以使用，總共有玫瑰乳香、海岸茶樹、檀香、檸檬香桃木等氣味能夠挑選。

2.迪奧 曠野之心體香膏，75g、售價1240元

▲異味,汗臭,Noosa Basics,體香膏,體香噴霧,迪奧,g&h,香氛。（圖／品牌提供）

迪奧最受歡迎的男香曠野之心在去年就推出更完整的男性保養系列，從鬍後水、體香噴霧、體香膏通通都有，不想夏日飄散難聞氣味，直接入手就對，體香膏不含酒精的細緻配方，散發曠野微風般的清新木質香氣，為肌膚帶來溫和持久的呵護。

3.g&h 植萃淨護體香噴霧，200ml、售價260元

▲異味,汗臭,Noosa Basics,體香膏,體香噴霧,迪奧,g&h,香氛。（圖／品牌提供）

用在身上的單品最怕就是蘊含很多不必要的添加物，全新植物萃取品牌g&h遵循純淨配方，不含刺激物質的100%純素，運用天然值萃成分，帶給肌膚更完整的呵護，其中，體香噴霧擁有積雪草、迷迭香成分，擺脫異味簡單方便。

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關鍵字：

異味, 汗臭, Noosa Basics, 體香膏, 體香噴霧, 迪奧, g&h, 香氛

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