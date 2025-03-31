5分鐘完成「簡約風格妝」　不擦粉底液、唇頰一罐搞定直接變時間富翁

▲日本女生現在越來越流行簡約隨性風格彩妝。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

日本女生給人印象都是精緻妝感，但其實現在越來越流行簡約隨性風格彩妝，尤其是休假日特別喜歡舒服系彩妝，像是不用粉底直接上蜜粉餅，也不擦睫毛膏跟眼線，趕快來看看。

日本女生簡約風格彩妝技巧：不使用粉底液直接拍蜜粉餅

ORBIS以「不想努力化妝的日子，也想擁有理想美肌」為概念，打造出這款無重力羽紗感蜜粉餅，不用打底而且用洗面乳就能卸掉，超輕盈粉感能立即修飾毛孔並且讓臉部更加平整，也不用費力塗抹均勻還能幫助控油簡直太方便！想要打造天生偽素顏感的你真的要試試看。

▲ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅SPF10 PA+／750元、專用粉盒／300元。（圖／廖怡婷攝）

日本女生簡約風格彩妝技巧：唇頰都用指腹輕點製造隨性感

不需要唇刷、腮紅刷，手指頭就是最佳上妝夥伴，直接用指腹沾取fwee布丁膏輕點拍於嘴唇以及雙頰、鼻頭等處，就能馬上增添好氣色，不用害怕出門有病氣感。

▲fwee唇頰兩用布丁膏／660元。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

如果喜歡「水光感」的人也可以選擇另一款柔軟果凍質地的「果凍膏」，這款能填平唇紋，讓唇部看起來更加飽滿潤澤，也可以快速打造水光感雙頰，用手指輕鬆一塗就能打造透亮光感的腮紅效果，讓唇部跟臉頰都能展現果凍般的自然光澤！

▲fwee唇頰兩用果凍膏／600元。（圖／取自 fwee_makeup_tw IG、廖怡婷攝）

日本女生簡約風格彩妝技巧：香水、髮香、身體保養一次搞定

彩妝再簡約但一定要保持香香的味道絕對是女生共識，YSL全新推出首款無酒精水基底香氛，將滿滿地中海奢華渡假氛圍濃縮至瓶中，以潔白香甜橙花搭配清新柑橘開啟一整天好心情。這瓶無酒精香水不僅香氣持久，還能當髮香噴霧、織品香氛，其中添加美肌精華配方以及不刺激性，即使大面積噴灑於肌膚也OK。

▲YSL自由不羈裸膚之水 50ml／4,950元、90ml／6,600元。（圖／廖怡婷攝）

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