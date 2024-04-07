讓12星座一眼心動的瞬間！風象星座特別被奇怪的舉動吸引

記者李薇／台北報導

有些愛情不是長時間相處而煉化而成，一眼心動的瞬間也是讓人墜入愛河的關鍵，以下就分享12星座容易瞬間愛上的關鍵點，看看你是不是他心中的夢想另一半。

＃土象星座：金牛、摩羯、處女

他們覺得態度認真、勤儉的人最是迷人，因為土象星座普遍比較慢熟，所以對於那些花花腸子很多的人，比較感受不到安全感，他們比較喜歡穩重、態度大方的另一半狀態，這樣會讓他們比較有可以交付真心的感覺。

＃水象星座：天蠍、雙魚、巨蟹

水象星座常常在意的是一種感覺，當感覺對了、一切都很容易水到渠成，尤其是當他們情緒沮喪、低落的時候，一個暖意的微笑或是關心，就會很快速打動他們的內心，感受到對方的貼心，就很容易墜入愛河裡面。

＃火象星座：獅子、射手、牡羊

火象星座的人個性通常比較直來直往、偏向衝動，如果你又是具備滿滿的活力與熱情，他們就很容易被你所吸引，他們很喜歡對方充滿自信、活力、活潑的樣子，那種栩栩如生的快樂感讓他們也可以跟著被感染，進而吸引。

＃風象星座：天秤、水瓶、雙子

風象星座的人普遍都比較性情中人，個性散發真實的情感，所以通常也很容易被這樣同類型的人吸引到，當一個人真誠的哈哈大笑，很可能就是吸引到他的關鍵，他們通常比較容易被奇怪的點吸引，覺得這人新奇有趣就會想接近。