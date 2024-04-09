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Threads推爆！跑3家店都不一定有貨的「百元美妝」讓女孩搶破頭　

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／翻攝自IG、官網

社群網站已經是年輕人生活中的一部分，自從FB退燒之後，年輕人逐漸轉移到IG甚至Threads，除了比較擁有自己的空間，不需要被家人「監控」，同時廣告也少，可以自在地抒發個人想法，找到同溫層，因此很受到Z世代的年輕用戶喜愛。

不僅在上面抒發情緒、分享趣事，當然也會有推坑好物，近期就有不少款美妝單品，都是因為在Threads上被網友推薦，然後迅速被一掃而空，甚至跑多家美妝店都買不到，全台大缺貨，加上討論用戶普遍年輕，熱賣的商品幾乎百元價就可以擁有，是人人都好入手的好物。

＃solone 補水柔焦妝前精華，30ml、售價320元

▲solone,花洛莉亞,kate,kose,橘朵,彩妝,Threads,。（圖／記者李薇攝、官網）

以刷具在台灣打出知名度的solone近年陸續推出粉底、遮瑕等彩妝單品，其中，這一款上市已久的妝前精華最近在Threads討論度超高，因為上臉效果可以讓底妝超貼膚，服貼不卡紋，甚至連乾到不行的粉底液都可以起死回生，所以受到很多粉絲瘋搶，甚至一次跑3家藥妝店都不一定有貨，一支難求。

＃KOSE 光映透集中調理禦痘面膜，7片，售價260元

▲solone,花洛莉亞,kate,kose,橘朵,彩妝,Threads,。（圖／記者李薇攝、官網）

過去紅極一時的袋狀面膜可能都聽過Lululun、Saborino早安面膜，最近再度爆紅的是這一款高絲開架單品，在日本上市粉紅色穩膚款的時候，就已經大受好評，與插畫家MIYAMA AYUMI合作的可愛包裝，也是讓人心動關鍵，在台灣則是黃色調理痘痘的款式被搶爆，據網友分享，一敷立刻撫平、舒緩，難怪粉絲都在搶。

＃KATE 粹選單色眼影 046，售價200元

▲solone,KOSE,KATE,彩妝,開架。（圖／IG）

近年彩妝流行趨勢就是眼下臥蠶，澎彈的飽滿感可以呈現出可愛迷人的妝容，KATE這顆單色眼影046就可以打造出立體的效果，一抹立刻超有感，很多用過的人都覺得很讚，不會有日系眼影比較自然透明的感覺，同時粉質又很細膩服貼。

＃花洛莉亞 可愛頌三色遮瑕膏，售價320元

▲solone,花洛莉亞,kate,kose,橘朵,彩妝,Threads,。（圖／記者李薇攝、官網）

近年大陸彩妝崛起，因為價格平易近人加上可愛包裝，還有厲害的質地妝效，受到很多年輕族群喜愛，其中，花洛莉亞的可愛頌三色遮瑕膏真的上架即缺貨，很多人都別要找這款單品，因為比起一般大牌的遮瑕質地更潤，不容易卡細紋，同時色系遮蓋黑眼圈也很恰到好處，很多人用過都覺得好。

＃橘朵 高光修容一體盤綜合盤，售價435元

▲solone,花洛莉亞,kate,kose,橘朵,彩妝,Threads,。（圖／記者李薇攝、官網）

隨著上鏡拍照的需求量增加，修容成為必要單品，但是一般歐美色盤顏色重、偏橘調，亞洲人用起來特別不自然，因此近期韓系、大陸專為亞洲肌膚設計的修容，成為很多人的首選，不僅顏色好上手，質地也越做越厲害，親膚不浮粉，很多人跑遍各大開架就為了找它。

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關鍵字：

solone, 花洛莉亞, kate, kose, 橘朵, 彩妝, Threads

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