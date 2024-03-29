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《淚之女王》金智媛演活傲嬌千金！愛貴婦保養一瓶3萬襯托社長身份

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG、小紅書

《淚之女王》持續熱播，不僅收視開出紅盤，劇中穿搭時尚風格也吸引粉絲討論，當然劇中女主角洪海仁（金智媛飾）使用的化妝品也被網友瘋狂詢問，現在就來看看Queens百貨社長都是用什麼好物吧！

▲淚之女王,金智媛,CHANEL,Muzigae Mansion,Jo Malone,香水,保養,彩妝,韓劇,金秀賢,洪海仁,。（圖／小紅書、IG）

＃保養：LA MER

在肌膚保養上，洪海仁是Queens集團財閥第三代，一舉一動都受到討論，當然也是媒體注目的焦點，出席公開場合或是活動肌膚狀態當然要保持好，在劇中她家裡的梳妝台上，就擺放一整套「貴婦保養」LA MER的保養單品，從明星商品濃萃雙重修復精華、經典乳霜，到頂級的創世紀原晶系列都有，甚至一瓶可達近3萬元，可見其身份地位不凡。

▲淚之女王,金智媛,CHANEL,Muzigae Mansion,Jo Malone,香水,保養,彩妝,韓劇,金秀賢,洪海仁,。（圖／小紅書、IG）

＃彩妝：CHANEL、Muzigae Mansion

彩妝部分洪海仁特別重視唇色的表現，不僅從包包裡面、劇中透露的單品可以發現，在特寫鏡頭中，也可以看到幾乎不會太強調過於濃郁的眼妝或是頰彩，僅一抹水潤淡雅色澤的唇彩，展現出透亮飽滿的嘟嘟感，像是CHANEL COCO持色潤唇膏、Muzigae Mansion透明顏料罐唇釉，這種比較偏透亮感的唇膏，深得她的喜愛。

▲淚之女王,金智媛,CHANEL,Muzigae Mansion,Jo Malone,香水,保養,彩妝,韓劇,金秀賢,洪海仁,。（圖／小紅書、IG）

＃香氛：Jo Malone

在劇中一幕畫面上，可以看到洪海仁梳妝台上擺放著許多Jo Malone的香氛，連居家也都是用同品牌的擴香瓶，包包裡甚至帶上至少50ml的潤膚霜，完全不嫌太重，看來是真愛，由此可以發現，雖然她塑造出來的外型是比較幹練強勢，但品香卻選擇淡雅的古龍水，就像是在暗喻著她其實內心溫柔、脆弱，甚至很少女般的一面。

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淚之女王, 金智媛, CHANEL, Muzigae Mansion, Jo Malone, 香水, 保養, 彩妝, 韓劇, 金秀賢, 洪海仁

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