延長電池壽命的5種方法！自訂螢幕亮度、關閉定位用Wi-Fi都是秘訣

記者李薇／綜合報導 圖／hyunah_aa IG、rachel_mypark IG、dlwlrma IG

現代人可以不帶錢包，但絕對不能離了手機，不僅要填補生活中的空白、打發時間，聯繫感情、處理工作都需要它，以下就分享5個讓手機電池續航久、壽命長的5種方法，讓你不用一直焦慮沒電問題。

1.降低亮度和關閉背光

手機屏幕的亮度是消耗電池最大的因素之一，調低屏幕亮度可以有效延長電池壽命，同時，關閉自動背光功能，手動設定合適的背光亮度也有助於節省電量。

2.關閉不必要的通知和背景應用

許多應用程式會在背景運行，並產生通知，關閉不必要的通知並限制背景應用的運行，可以減少對電池的負擔。

3.減少使用網路和定位服務

使用Wi-Fi比行動數據耗電量更低，在可能的情況下，優先使用Wi-Fi連接，同時，減少使用定位服務，因為定位功能需要使用GPS，這會大量消耗電池。

4.適時充電

適時充電有助於保持電池的健康，避免將電池完全耗盡後再充電，最好是在電量剩餘20%至80%之間進行充電，這有助於延長電池的使用壽命，同時晚上睡覺充電也可以開啟最佳化電池充電，延長電池壽命。

5.更新軟體和關閉不必要的功能

定期更新手機軟體可以修復一些耗電問題並提升效能，另外，關閉不必要的功能如藍牙、震動、動態桌布等可以減少耗電。