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新歡無法代替舊愛的三大星座！TOP 1分手不愛仍要折磨對方超恐怖

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記者李薇／台北報導　圖／disneypluskr IG

前任總是感情裡面的禁忌話題，但是當彼此越不想提起，卻越好奇，以下就分享新歡無法代替舊愛的三大星座，因為愛得太深，所以無法輕易放下，甚至還要互相折磨一輩子。

▲愛情,星座,戀愛。（圖／disneypluskr IG）

TOP 3：射手座

射手座的人通常很難進入一段感情裡面，但是一旦愛了就會傾盡全力去投入，對於對方的細節通通都會更加關注與掌握，深怕一個小地方沒做好，簡直把對方捧在手心，也因此即使分手之後，也很難快速忘記對方，會把他們放在心裡的一個角落，某些時刻還是會想起。

▲愛情,星座,戀愛。（圖／disneypluskr IG）

TOP 2：摩羯座

摩羯座不擅長甜言蜜語，他們會通過實際行動來表達對對方的愛意，給予金錢以及情感上滿滿的陪伴，對他們來說，一段新的關係是承諾、責任，所以分開不僅會很不捨，同時也覺得自己沒有遵守對關係的責任感，也因此分手之後他們還是會念念不忘，特別容易委屈求和。

▲愛情,星座,戀愛。（圖／disneypluskr IG）

TOP 1：天蠍座

天蠍座的人對於愛情就是掏心掏肺，愛得毫無保留，就是因為愛得太深，所以分開之後也不能輕易放下，甚至希望對方不要過得幸福，還要把自己放在心裡第一位置，他們可以永遠不聯絡對方，但是對方卻不可以忘記自己，他們總是會在對方幸福的時候，瘋狂刷存在感，讓對方忘不了，卻又得不到。

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關鍵字：

愛情, 星座, 戀愛

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