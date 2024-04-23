石原聰美「鞋油防曬法」超狂！完全不用擔心毛孔變黑

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、_ishihara_satomi_ IG、nhk_torisetsushow IG

日劇女神石原聰美不僅在戲劇表現亮眼，也主持不少好節目，最近更是在NHK節目「あしたが変わるトリセツショー」中，分享生活健康小知識，日前一期講到「如何打造鐵壁般的肌膚」，教大家透過三個重點，把防曬做到更全方位的保護，連石原聰美都後悔沒有早點學會。

Tips 1：鞋油防曬法

大多數人塗抹防曬都是直接平鋪推開，但其實肌膚有很多小紋理，不完全平整，所以很容易只塗到表面，凹陷細紋卻沒有抹到，建議先把防曬點塗到臉上之後，小範圍的畫圓打圈推開，可以讓防曬進入每一個角度不同的皮膚紋理之中，達到更有效的防禦。而這個方法更是擦鞋匠提供的小秘訣，可以讓皮鞋在塗抹鞋油時更均勻。

Tips 2：用量1平方公分2毫克

根據國際標準防曬產品使用量，要到2mg/cm²才能達到最好的防護效果，光用肉眼看，感覺就蠻多，如果想要在不測量的情況下，達到足夠的防曬效果，日本節目組也提供了最好的方案，就是用Tips 1的畫圓法全臉抹開之後，再重複一次，等於相同的使用量上兩層，就比較容易達到標準值。

Tips 3：2到3小時補塗防曬

補塗這個已經是很多人都在宣導的課題了，因為防曬是會隨著出油、出汗而減少，抵抗效果也會隨著時間降低，建議長時間待在戶外的話，每2到3小時就要補擦一次防曬，除了基本的防曬乳，像是防曬棒、防曬噴霧或是有防曬效果的底妝，任何劑型都可以。

【推薦單品】

＃AHC 極致防禦零油光防曬棒，14g、售價750元

韓系「防曬棒專家」AHC針對不同的肌膚問題與狀態，推出超多款防曬棒，繼粉紅色亮白防曬棒、橘色物理性防曬棒之後，2024年夏天全新發佈「小黑盾」極致防禦零油光防曬棒，黑色包裝不僅看起來超厲害，控油效果更是非常適合台灣夏天，使用起來完全沒有存在感的清爽層級，根本人人都該有一支，獨特添加礦物成分「爐甘石粉」，有效吸附多餘油脂，清爽零油光，補擦、上妝前用都很可以。

＃專科 全效抗汗防曬乳，40ml、售價290元

夏季當然少不了戶外活動，專科就推出全新的全效抗汗防曬乳，清爽的乳液質地，塗抹瞬間不僅可以為肌膚保濕滋潤，同時水感完全不黏膩，在肌膚表面形成全方位防禦網，重點是肥皂就可以輕鬆洗淨，臉部身體都可以使用。

＃Valmont 煥白造光防曬乳，30ml、售價6000元



瑞士頂級品牌Valmont選用阿爾卑斯山最純淨的天然成分，包括白桑果精萃、人蔘、鑽光植物精萃複方等，水潤的質地不僅可以呵護肌膚，更可以隔絕紫外線或是都市霾害的傷害，全方位防護肌膚不受外界刺激，同時SPF50、PA++++的係數，高強度防衛好安心。

＃蘭芝 完美新生5D全能防曬精華，50ml、售價1400元

集結防曬、保濕、抗老於一身的防曬精華，針對25歲以上不想提早老化的肌膚，提供更有效的呵護解答，可以抵抗紫外線之外，更可以透過內含的5D玻尿酸、3重PRO膠原蛋白胜肽、生物類黃酮化合物等，塗抹同時一邊修護肌膚。

＃ADDICTION 水透癮防曬乳（柔光），30g、售價1100元

日系品牌的防曬乳向來都很水潤保濕，ADDICTION針對臉部設計防曬乳，裡面添加高達90%的美容液成分，簡直超奢華，淡雅的藍紫色珠光修飾肌膚蠟黃自然不死白，輕透提亮一抹有感，甚至可以使用在肩頸位置，夏天穿平口衣也好白皙。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕極效防禦防曬露，100g、售價419元

需要戶外活動又想給肌膚最全面的防護，曼秀雷敦推出極效防禦系列，其中，清爽質地的防曬露使用起來超級水感，會在肌膚形成UV防禦膜，全方位阻隔紫外線，光耐久微膠囊分子可以更持久的呵護皮膚，耐水耐汗。

＃曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露－薄荷綠，80g、售價369元

曼秀雷敦漸層小紫瓶防曬乳上市之後，因自然的肌膚提亮效果，深受很多小資女喜愛，針對女孩常見的肌膚泛紅、痘痘問題，2024年再度推出薄荷綠色選，一瓶就可以校正肌膚NG狀態，重現自然平滑膚況，後續上妝也更省力。

＃1028 超能曬水感防曬乳，40ml、售價350元

最近全面發展美妝工具小物的1028在彩妝上持續鑽研，推出全新的水感防曬乳，裡面添加維他命 B3、B5、積雪草植萃、植物角鯊烷等成分，上妝之餘也可以保養肌膚，同時水感的質地完全沒有黏膩感，讓人每天都想用。