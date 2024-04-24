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《不夠善良的我們》簡慶芬、何瑞之婚姻裂縫5大關鍵

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▲不夠善良的我們,林依晨,賀軍翔,何瑞之,簡慶芬,戲劇。（圖／FB）

記者李薇／綜合報導　圖／不夠善良的我們FB

自古道「清官難斷家務事」，就可以知道家裡的細節與情感上的交流，真的不是公正廉明就可以處理得好，很多細節都必須溝通、了解，才能繼續維持下去，也因此許多已婚人士都會感受到婚姻的不易。

最近在台灣熱播的戲劇《不夠善良的我們》，就把很多家庭寫照放入劇中，讓觀眾看得入迷，而主演林依晨、賀軍翔飾演的簡慶芬和何瑞之更是焦點，以下就分享他們婚姻裡出現的5大衝突與危機，也許值得觀眾反思。

▲不夠善良的我們,林依晨,賀軍翔,何瑞之,簡慶芬,戲劇。（圖／FB）

1.溝通不足

簡慶芬和何瑞之之間的溝通存在問題，他們很少真正坦誠地討論彼此的感受、需求和期望，導致彼此無法理解對方的內心世界。

2.彼此的期待不同

簡慶芬和何瑞之對於婚姻的期待存在差異，簡慶芬希望有一個浪漫、有情趣的婚姻，而何瑞之則更注重事業和經濟穩定，這種期待差異可能會導致彼此的不滿和衝突。

▲不夠善良的我們,林依晨,賀軍翔,何瑞之,簡慶芬,戲劇。（圖／FB）

3.忽視彼此的需求

兩人在婚姻中往往忽視了彼此的需求，簡慶芬忙於工作，疏於關心何瑞之的情緒和需求；而何瑞之則忽略了簡慶芬對於浪漫和關懷的渴望。

4.缺乏互相支持

兩人在劇中很少給予對方情感上的支持，簡慶芬在工作和家庭壓力下，很少關心何瑞之的情緒；而何瑞之則對簡慶芬的工作壓力和努力缺乏理解和支持。

▲不夠善良的我們,林依晨,賀軍翔,何瑞之,簡慶芬,戲劇。（圖／FB）

5.信任問題

劇中也暗示了簡慶芬對何瑞之的不信任，她懷疑丈夫是否對她忠誠，這種不信任可能來自於過去的經歷或者婚姻中的缺乏安全感。

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關鍵字：

不夠善良的我們, 林依晨, 賀軍翔, 何瑞之, 簡慶芬, 戲劇

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