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53歲李英愛「防腐劑美貌」網友都驚呆！黑西裝藏露腰小心機美炸

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記者李薇／台北報導

李英愛出道至今已經33年，其作品真的數不勝數，尤其是《火花》、《大長今》等電視劇，更是轟動亞洲的代表之作，簡直是韓流的先驅；最近她受邀出席保養品牌活動，更是以一身黑色西裝穿搭，小露透膚腰線，展現出超強大的逆齡美貌，讓粉絲都驚艷「是吃了防腐劑嗎」？

已經53歲的李英愛最近在南韓出席后的新品發佈活動，只見她身穿一套全黑西裝搭配長褲，腳踩10公分左右的細高跟，仔細看影片還會發現，她裡面黑色襯衫其實是透膚設計，最裡面只搭一件平口內衣，整個人梳起俐落的馬尾，看起來氣勢十足，又非常從容優雅。

這次活動照片在網路上分享之後，也引起大批粉絲討論，不少人都覺得李英愛30歲與現在50歲簡直沒有差別，還有人大讚「比年輕時更好看」、「下顎線太緊緻了」、「真的好美，氣質清冷又高貴」，專業粉絲也分析，「能梳成這樣的髮型，臉跟頭都要原生美才行」。

▲孫藝真。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫藝真16日登台出席活動。（圖／記者林敬旻攝）

最近同樣是逆齡現身的孫藝真16日也為膠原蛋白品牌m2來台灣，42歲的她也分享肌膚保養秘訣，就是「肌膚溫度」，當受到壓力、敏感的時候，肌膚溫度會升高紅腫，所以會使用面膜或保養方法，讓溫度降下來，同時也要做足保濕，才會肌膚一直維持好的狀態。

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關鍵字：

李英愛, , m2, 保養, 抗老, 孫藝真

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