fb ig video ETtoday search mobile

只會後悔太晚認識這些「油頭神器」！一洗秒蓬鬆不油膩　頭皮暢快呼吸不悶熱

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

「洗完頭之後還覺得油膩」、「頭皮感覺無法呼吸好悶」，這是不少台灣女生夏天的心聲，明明已經用了控油洗髮精，但仍然覺得頭皮無法透氣，不妨可以試試看頭皮去角質，一周只要一次，真的可以讓頭皮大肆放鬆，比去沙龍去角質CP值更高。

＃LUSH 清新海風洗髮露，600g、售價1850元

▲LUSH,RENE FURTERER,萊法耶,Christophe Robin,菲蘇德美,頭皮去角質,頭髮,去角質,。（圖／品牌提供）

向來以新鮮成分製作的LUSH這次把手工採收的粗海鹽加進全新的洗髮露裡面，搭配海藻、廣藿香、墨角藻及糖海帶漿，雖然是可以去角質，但直接當作洗髮產品使用就可以，一抹就可以迅速起泡，同時幫助頭皮重現清爽舒適，超推薦重度油膩頭皮使用。

＃RENE FURTERER萊法耶 蓋朗德海鹽頭皮淨化霜，150ml、售價2800元

▲LUSH,RENE FURTERER,萊法耶,Christophe Robin,菲蘇德美,頭皮去角質,頭髮,去角質,。（圖／品牌提供）

天然精油成分製作的植萃髮品萊法耶也終於推出品牌旗下第一支去角質好物，全新頭皮淨化霜裡面使用了超高級的布列塔尼海鹽，搭配蘆薈、柑橘精油、椰殼活性碳，不僅全方位控油，更可以達到清爽潔淨的感受，掃除油膩感水沖即蓬鬆。

＃Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml、售價1680元

▲LUSH,RENE FURTERER,萊法耶,Christophe Robin,菲蘇德美,頭皮去角質,頭髮,去角質,。（圖／品牌提供）

Christophe Robin可以說是頭皮去角質始祖，自從推出這一瓶潔淨霜之後，立刻榮登個大女孩愈是不可缺少的好物，一周一次深層調理，帶走頭部老廢物質與堆積的油垢，真的用過才知道什麼叫「髮根會呼吸」，迅速擁有超立體髮根，豐盈感大提升。

＃菲蘇德美 海鹽舒緩頭皮淨化去角質霜，280g、售價800元

▲SABON,Christophe Robin,菲蘇德美,頭髮,頭皮,保養,去角質,。（圖／品牌提供）

經過一年的時間研發，MIT品牌菲蘇德美終於推出第一瓶專屬台灣的去角質單品，而且同樣使用海鹽的劑型，可以把頭髮分線之後，塗抹在頭皮上面，達到溫和地去除老廢角質，搭配植物萃取成分，能夠在清潔的同時做到保養效果。

►把老婆放第一位的三大星座男！TOP 1自己節儉摳門　卻讓另一半想花就花

►櫻花妹都在用「妝前乳上妝法」！取代底妝打造真正零粉感

►再愛也不敢表白的三大星座！TOP 1害怕被拒絕　沒有安全感之前不會出手

 

關鍵字：

LUSH, RENE FURTERER, 萊法耶, Christophe Robin, 菲蘇德美, 頭皮去角質, 頭髮, 去角質

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

開架冠軍出「頂規版」奶油洗面乳！超綿密泡沫上臉秒舒壓

開架冠軍出「頂規版」奶油洗面乳！超綿密泡沫上臉秒舒壓

Threads推爆！跑3家店都不一定有貨的「百元美妝」讓女孩搶破頭　

Threads推爆！跑3家店都不一定有貨的「百元美妝」讓女孩搶破頭　

圖中第一眼先看到貓還是老鼠？測試你有沒有大局觀

圖中第一眼先看到貓還是老鼠？測試你有沒有大局觀

「功能型防曬」成為熱搜關鍵字！高係數已是基本：防水、物理性更受歡迎 讓12星座一眼心動的瞬間！風象星座特別被奇怪的舉動吸引 談戀愛最不靠譜三大星座！TOP 1普遍沒耐性　喜怒善變常嚇到另一半 《淚之女王》金智媛演活傲嬌千金！愛貴婦保養一瓶3萬襯托社長身份 分手還會想著前任三大星座！TOP 1戀愛就是要一輩子　分開當然很不捨 《淚之女王》金秀賢、金智媛配戴「靈蛇婚戒」！羅人友50萬鑽戒套牢朴敏英 女團都在瘋紫蘇葉瀏海！「人間AI」Karina、NewJeans成員Haerin都剪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面