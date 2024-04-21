只會後悔太晚認識這些「油頭神器」！一洗秒蓬鬆不油膩　頭皮暢快呼吸不悶熱

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

「洗完頭之後還覺得油膩」、「頭皮感覺無法呼吸好悶」，這是不少台灣女生夏天的心聲，明明已經用了控油洗髮精，但仍然覺得頭皮無法透氣，不妨可以試試看頭皮去角質，一周只要一次，真的可以讓頭皮大肆放鬆，比去沙龍去角質CP值更高。

＃LUSH 清新海風洗髮露，600g、售價1850元

向來以新鮮成分製作的LUSH這次把手工採收的粗海鹽加進全新的洗髮露裡面，搭配海藻、廣藿香、墨角藻及糖海帶漿，雖然是可以去角質，但直接當作洗髮產品使用就可以，一抹就可以迅速起泡，同時幫助頭皮重現清爽舒適，超推薦重度油膩頭皮使用。

＃RENE FURTERER萊法耶 蓋朗德海鹽頭皮淨化霜，150ml、售價2800元

天然精油成分製作的植萃髮品萊法耶也終於推出品牌旗下第一支去角質好物，全新頭皮淨化霜裡面使用了超高級的布列塔尼海鹽，搭配蘆薈、柑橘精油、椰殼活性碳，不僅全方位控油，更可以達到清爽潔淨的感受，掃除油膩感水沖即蓬鬆。

＃Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml、售價1680元

Christophe Robin可以說是頭皮去角質始祖，自從推出這一瓶潔淨霜之後，立刻榮登個大女孩愈是不可缺少的好物，一周一次深層調理，帶走頭部老廢物質與堆積的油垢，真的用過才知道什麼叫「髮根會呼吸」，迅速擁有超立體髮根，豐盈感大提升。

＃菲蘇德美 海鹽舒緩頭皮淨化去角質霜，280g、售價800元

經過一年的時間研發，MIT品牌菲蘇德美終於推出第一瓶專屬台灣的去角質單品，而且同樣使用海鹽的劑型，可以把頭髮分線之後，塗抹在頭皮上面，達到溫和地去除老廢角質，搭配植物萃取成分，能夠在清潔的同時做到保養效果。