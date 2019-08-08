林心如、河智苑撞羽毛珠寶不介意　Boucheron夯系列添新色

▲林心如粉色褲裝搭配Plume de Paon孔雀羽毛耳環與鑽戒，相當出色。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，栩栩如生的線條存在感十足，是女星們紅毯上或出席公開場合的最愛，近期再添新作，推出玫瑰金鑲鑽作品，以及首度鑲嵌摩根石的款式，為羽毛珠寶增添色彩。

▲楊乃文（左）出席Hito音樂獎戴Plume de Paon孔雀羽毛耳環，南韓女星河智苑也戴過。

Boucheron於1883年以孔雀羽毛為靈感打造第一件問號項鍊，演變至今推出耳環、戒指等款式，成為女星們的最愛，包括林心如、楊乃文、南韓女星河智苑等都戴過同款鑲鑽羽毛耳環，完全不介意「撞珠寶」。

▲Boucheron推出玫瑰金鑲鑽的Plume de Paon系列耳環（右）554,000元，玫瑰金鑲鑽項鍊437,000元。

品牌提出最防撞對策，正是豐富Plume de Paon孔雀羽毛系列，最新設計為玫瑰金鑲鑽項鍊、耳環與戒指，各有一顆約0.24克拉玫瑰形切割鑽石當亮點；此外，Boucheron推出華麗升級版本，首次以玫瑰形切割摩根石為主石，當中鑲鑽羽毛線條拱著19.42克拉摩根石的戒指最具分量，單戴就能展現氣勢。

▲鑲嵌約19.42克拉摩根石的Plume de Paon鑽戒（左）2,610,000元，耳環1,750,000元。