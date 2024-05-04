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香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情！韓神顏高允貞看秀　最時髦潛水服誕生

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記者鮑璿安／綜合報導

繼普羅旺斯雷柏城小鎮（Les Baux-de-Provence）、摩納哥與洛杉磯後，香奈兒最新的2024/25 Cruise 度假系列大秀於 5 月 2 日選址法國馬賽呈現，以地中海的脈動中心出發，充滿海洋風情和時髦感的度假單品，帶領大家展開一場深海歷險。新晉品牌大使韓星高允貞也親臨現場看秀，她穿著秋冬前導系列黑白色平織布襯衫及黑淺藍色棉質毛衣，讓人眼前為之一亮。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使韓星高允貞受邀看秀。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒最新的2024/25 Cruise 度假系列大秀於 5 月 2 日選址法國馬賽呈現 。（圖／品牌提供）

馬賽是一座充滿反差的濱海之都，藝術總監維吉妮維婭（VIRGINIE VIARD）如此說：「馬賽這座城市讓我和自己的情感產生連結，我試著去描繪它的吸引力、空氣漾盪的清爽氣息，並傳達流淌在城市內的強烈能量。而且，不會有其它比光芒之城-馬賽公寓（Cité radieuse）更適合作為本次大秀秀場的場景了。」這次大秀選在馬賽公寓揭開序幕，是建築大師勒柯比意（Le Corbusier）在馬賽設計的第一個集合式住宅，建築風格是以巨大的水泥柱支撐，採取沿襲自1920 與 30 年代的現代風格實用主義，開放式的共同空間使得女性角色得以突破傳統框架，也與香奈兒一直以來致力推廣的女性堅韌本質不謀而合。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現 。（圖／品牌提供）

「大海和海風讓我想在潛水服上加入有趣元素」，維吉妮維婭一向喜愛在設計語彙中導入生活化的場景，這次機緣下使2024/25 Cruise 度假系列與馬賽獨有的自由奔放、壯麗海岸線、充足飽滿的陽光完整融合，一切風景盡收眼底。作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現，綴以壓釦裝飾的潛水頭套，黑白連身泳衣前方採用拉鏈、大蝴蝶結緞帶勾勒出女性的優雅自我，一體式連帽剪裁穿插其中帶來新意。持續以海洋元素為線索，驚喜發現許多戀愛小魚印花以精湛細膩的刺繡形式，悠遊在輕薄的長袖上衣，點綴漁網、貝殼等符碼串起的配件，彷佛立刻就投入陽光與沙灘的懷抱之中。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

而經典的斜紋軟呢套裝本季換上恣意輕快的奶油色澤，輪廓上走向寬鬆休閒，更出現斜紋軟呢單車短褲的新穎廓形，疊搭寬版棒球外套，構建比例上的精準反差；連帽無袖格紋洋裝結合袋鼠口袋俏皮設計，徹底將運動活力結合早春時刻的度假氛圍浪漫結合。

同時，美國品牌Ralph Lauren 4月30日在位於紐約麥迪遜大道650號的總部暨Ralph Lauren先生的設計工作室舉辦2024 秋冬時裝秀，脫離紐約時裝周官方日程，新季在高齡85歲的品牌創始人Ralph Lauren手中誕生，仍然受到矚目。2024秋冬女裝系列作品是Ralph Lauren靜奢優雅和雋永格調的縮影，以柔和的中性色和金屬色為基調，喚起女性的自然自信之美，其中，Ralph Lauren全新推出的RL 888 系列包款亮相開場，揭開時裝秀的序幕。

關鍵字：

香奈兒, 大秀, 度假系列, 馬賽, 海洋元素

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