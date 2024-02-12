情人節男性送禮指南！用「專櫃冠軍」精華擄獲他的心

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

情人節即將到來，想好要送什麼禮物給另一半了嗎？以下有不少好點子可以提供給沒有想法的妳，只要照著送肯定能夠送進對方心坎裡。

＃BIOTHERM 極量緊膚藍藻全能精華，50ml、售價4500元

BIOTHERM碧兒泉可以說是男性專櫃保養品牌第一位，重視生活儀式感的男性都會喜歡這充滿都市風格的極效產品，其中，極量緊膚藍藻全能精華一直都是品牌最熱賣的冠軍精華，含有「A醇PRO」成分，穩定膚質同時又快速吸收，不會留下黏膩感的細緻膚觸，難怪用過回不去。即日起至2月29日止，專櫃消費滿5000元，即享禮盒包裝服務。

＃HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升髮精華，60ml、售價5800元

不少男性都會有髮量困擾，想提前鞏固秀髮，滋養呵護當然不能少，超推薦HAIR RITUEL by Sisley的賦活重升髮精華，細緻水感質地塗抹到頭皮一點都不會油膩，裡面添加天然植物萃取成分，搭配鋅、銅、鎂、維生素B6、維生素B5、維生素E衍生物等等，為髮根注入滿滿營養。

＃Fées Beauté法緻 蘭斯岩蘭草沐浴油，520ml、售價1280元

擁有法式美學的香氣保養品牌法緻專為男性推薦蘭斯岩蘭草沐浴油，中性的香味展現出極致男人氣息，運用清新的檸檬、薰衣草打造高段品味，不需要噴香水，每天透過簡單的沐浴儀式，就可以輕鬆展現出迷人香氣，展現自然成熟魅力。