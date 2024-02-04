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你的心牆有多高？選擇這裡約會外剛內柔　很容易被真誠打動

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

面對外在世界的千變萬化以及人心叵測，大多數人都會建立心牆，避免自己不受傷害，而你是心牆特別難以攻破的人嗎？以下這個心理測驗，讓你知道你心裡真實的狀態是什麼。

▲心牆,占卜,心理測驗,。（圖／達志示意圖）

Q：第一次和心儀的人約會，你會選擇什麼地方？

A.咖啡廳

B.圖書館

C.小吃街

D.餐廳

A.咖啡廳

你心裡的牆是鋼鐵做的，你是一個做事很有自己的規劃，同時也相當謹慎的人，不管是面對新朋友還是家人摯友，都會保留幾分神秘感，不太會輕易的相信別人，很多時候你很享受獨自一人的感覺，不喜歡打破這寧靜的平衡感。

B.圖書館

你心裡的心牆是水泥做的，在面對新的事物或是環境的時候，你需要很多的觀察，來適應新的狀態，在這方面比較保守小心，屬於較為慢熱的個性，但是逐漸熟悉當下的人事物之後，就比較會敞開心扉，認可對方踏入你的心裡。

▲心牆,占卜,心理測驗,。（圖／達志示意圖）

C.小吃街

你的心牆是棉花糖做的，會這樣說是因為你有心牆會想保護自己不受到傷害，面對事情的時候會期待自己多點小心翼翼，但是只要對方讓你感受到他的真心與誠意，你就會很快的給予善意接納，所以這道牆可以說是既存在也不存在。

D.餐廳

你可以說是一個沒有心牆的人，你的個性外向，對誰都可以侃侃而談，迅速在各種環境切換，可以接納各種新的環境與關係，對任何人都可以展現大方的態度，而且你也算是比較有自信，勇於分享自己魅力的人。

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關鍵字：

心牆, 占卜, 心理測驗

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