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劉嘉玲香奈兒貴婦裝被譏像「快餐店員」　與梁朝偉休閒裝對比強烈

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▲▼ 劉嘉玲,梁朝偉 。（圖/翻攝IG）

▲劉嘉玲（中）一身搶眼的紅色香奈兒套裝，相偕老公梁朝偉與貝克漢相見歡。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）所屬球隊邁阿密國際（Inter Miami）造訪香港，4日下午與香港隊進行表演賽，香港名流、明星熱烈參與，金馬影帝梁朝偉與老婆劉嘉玲受阿密國際主席貝克漢（David Beckham）之邀現身球場，三人相見歡合影，站在中央的劉嘉玲一身超過50萬元的紅色香奈兒（CHANEL）褲裝與帽子超搶鏡，與一身休閒裝扮的梁朝偉形成強烈對比。

▲▼ 劉嘉玲,梁朝偉 。（圖/翻攝IG）
▲梁朝偉（右）一身低調休閒裝扮現身球場，與西裝筆挺的貝克漢合影。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

劉嘉玲與梁朝偉個性互補，一個活潑外向是社交女王、一個有「社恐」低調到不行，個性也反映在服裝風格上，劉嘉玲經常各式名牌新品上身，梁朝偉則是盛大典禮才會盛裝，昨出席足球表演賽即穿著運動外套搭牛仔褲亮相，而劉嘉玲則是戴著紅色香奈兒帽、全套紅色褲裝並搭黑色鍊帶包看球賽，但這身貴太太裝扮並非人人喜歡，有網友酸她「是快餐店店員」？

▲▼ 劉嘉玲,梁朝偉 。（圖/翻攝IG）
▲劉嘉玲分享與老公梁朝偉手牽手的背影照放閃。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

這對明星夫婦也全程放閃，劉嘉玲曬出與梁朝偉牽手入場的背影照，羨煞眾人。不過這些都是場邊花絮，買票進場的球迷更關心梅西是否會在表演賽上陣，答案讓人失望了，整場比賽梅西根本沒熱身，全程坐板凳，遭四萬觀眾噓爆。

▲▼阿根廷球王梅西在香港友誼賽整場坐板凳惹出爭議 。（圖／CFP）

▲梅西在香港友誼賽整場坐板凳，引發球迷不滿 。（圖／CFP）

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關鍵字：

劉嘉玲, 梁朝偉, 貝克漢, CHANEL, 香奈兒, 梅西

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