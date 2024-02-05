席琳狄翁罹僵硬人症候群華麗回歸　穿高訂服配巨鑽項鍊驚喜頒獎

▲史上第一位4度拿下葛萊美年度專輯大獎的泰勒絲（右），擁抱飽受疾病困擾久未露面的席琳狄翁。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

台灣時間5日上午於美國洛杉磯舉辦的第66屆葛萊美獎頒獎典禮，最大驚喜是因罹患僵硬人症候群久違螢光幕的加拿大美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）壓軸登台，將「年度專輯」大獎頒給後輩泰勒絲（Taylor Swift），她身穿Valentino高級訂製服搭配大件鑽石項鍊，宣告：「我已經回來了！」

▲席琳狄翁壓軸現身本屆葛萊美獎頒獎，成為典禮最大亮點。（圖／CFP）

席琳狄翁近年來飽受患罕見神經系統疾病僵硬人症候群折磨，2022年對外證實並取消演唱會，低調養病。今一現身葛萊美舞台，全場立即起立歡呼歡迎她，她回歸的造型盡顯天后氣勢，由去年宣布退休、專為她「復出」的知名造型師Law Roach為她打點，身穿Valentino深V剪裁並開高衩的淡粉色高級訂製服，外罩羊毛長外套，並搭配超大的鑽石圓墜項鍊、鑽石手鍊與巨鑽戒，顯得神采奕奕。

▲去年宣布退休的知名造型師Law Roach重出江湖，為席琳狄翁打點出席葛萊美獎的造型。（圖／CFP）

重返歌壇盛大的葛萊美頒獎典禮，席琳狄翁難掩欣喜之情，笑著說：「很開心能夠來到這裡，我是發自內心這樣想。」她將最大獎「年度專輯獎」頒給泰勒絲，恭喜她打破歷史紀錄成為史上第一位4度拿下年度專輯大獎的歌手，兩代歌后下台後開心擁抱，留下令人感動的合影。