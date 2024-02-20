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G-SHOCK引領綠色時尚　錶帶亮麗色彩源自廢棄食材

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▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK八角男錶GA-2100男錶推出再生環保系列錶款，單只5,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

各產業環保意識抬頭，開始關注地球永續發展，不少企業從自家綠建築開始做起，鐘錶業也響應綠色時尚，尋覓回收材質化腐朽為神奇，再利用作為面盤或錶帶材料。CASIO旗下G-SHOCK以熱賣的八角男錶GA-2100與小巧纖薄的女錶GMD-S5600為基礎打造的新錶，即採用環境友善材質製成，錶帶的亮麗色彩來自被丟棄的咖啡等食物材料所提煉的天然染料。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMD-S5600 女錶再生環保系列錶款，單只3,800元。

G-SHOCK再生環保系列錶款共有2款GA-2100男錶與2款GMD-S5600女錶，錶殼均為有機的生質樹脂製成，而錶帶部分布料以可追溯來源的有機材料TRUECOTTON製作，染色製程則與FOOD TEXTILE合作，重複利用被丟棄的食物作為天然染料，分別呈現「櫻桃蘿蔔」（GMD-S5600CT-3）、「櫻花」（GMD-S5600CT-4）、「咖啡」（GA-B2100CT-1A5）與「紫錐菊」（GA-B2100CT-5A）錶款，每一只綠色時尚錶款均防水200米，並具耐衝擊、雙LED燈超亮照明、多元鬧鈴、碼錶功能。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能Day-Date三針錶款EW2427-19A，粉紅金錶殼搭配紅色蘋果皮製環保材質錶帶，16,800元。（圖／CITIZEN提供）

日本品牌CITIZEN也引領永續風潮，不僅主打光動能錶款，近年來面盤、錶帶也逐步採用回收再製材質，兼具環保與美觀，最新光動能女錶Day-Date三針錶款EW2427-19A，以粉紅金錶殼搭配紅色蘋果皮製環保材質錶帶，完美襯托女性的自信優雅魅力。

►G-SHOCK近10萬高端錶拋光細膩　錶帶雙面都有戲

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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