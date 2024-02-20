喬治傑生微型銀雕上身　雕塑感耳環萬元內入手

▲喬治傑生ARC系列展現「微型銀雕」創作概念，充滿動感的設計吸睛。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）銀雕工藝傲人，百萬元等級的銀雕藝品深受台灣收藏家喜愛，將此美學與技藝延續至首飾，推出「微型銀雕」創作概念的ARC系列，以「有機」與「自然」的主題呈現流暢弧線的純銀作品，充滿律動感的立體之作耐看且存在感強烈。





▲喬治傑生ARC系列純銀項鍊，82,000元。

喬治傑生新款ARC系列共有戒指、耳環及繞頸式項鍊，當中曲線交疊宛若貝殼狀的項鍊共有2種款式，一款是深具分量感的8個透空圈體構成，另一款則由4個鏤空圈體結合半月形框體組合而成；而近來耳環流行個性設計，此系列雕塑感的耳環單戴或成對佩戴都有型，單個不到萬元即可擁有。

▲喬治傑生ARC系列純銀項鍊，82,000元。

▲喬治傑生ARC系列純銀耳環，9,000元。

▲喬治傑生ARC系列純銀開口戒指，8,000元。

以珍珠聞名的MIKIMOTO，也有不少萬元以內可入手的銀製首飾，耳扣便是入門的最佳選擇，當中簡潔的雙圈圓弧線條耳扣中央點綴圓潤珍珠，優雅時髦；銀製胸針的款式也相當豐富，從俐落的幾何線條到甜美的蝴蝶結造型胸針均備。



▲MIKIMOTO銀製鑲嵌珍珠的蝴蝶結造型別針，24,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲MIKIMOTO弧形線條銀製耳骨夾，8,000元。