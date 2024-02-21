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Lisa拎罕見愛馬仕柏金包羨煞人　黑粉配色呼應「BLACKPINK」

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa是法國品牌CELINE大使，全套豹紋裝與包款都出自CELINE。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa與精品龍頭LVMH集團關係緊密，不僅是集團旗下時尚品牌CELINE與寶格麗（BULGARI）代言人，還與集團三公子、剛接下集團鐘錶部門總裁大任的Frédéric Arnault傳出緋聞，私下穿搭總是少不了LVMH集團精品最新款式。不過這回不同了，她首次在IG分享貴婦名媛追捧的愛馬仕（Hermes）柏金包，而且是特殊的黑色與粉色拼接款，是貨真價實的「BLACKPINK」。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa秀出特別訂製的愛馬仕柏金包，黑與粉紅配色恰好呼應她所屬女團BLACKPINK之名。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa過往分享生活照，總是CELINE包款不離身，近來似乎更自在搭配，曾在法國出席慈善活動時穿Dior白色褲裝搭約15萬元的Dior Lady D-Joy紅色小型提包扮優雅淑女，也曾在出遊時背著Loewe與日本藝術家Suna Fujita聯名的水藍色企鵝小包，上面還掛著她的名字與海豚吊飾洩露童心，每一款包都是LVMH集團旗下品牌的設計。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa一身約200,000元的白色Dior褲裝，搭配150,000元Dior Lady D-Joy紅色小型提包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

不過近日Lisa罕見曬出女性夢幻包款愛馬仕柏金包，穿著露腰裝的她拎著新包自拍，更加吸睛，而此款柏金包的正反面與底部為粉紅色，包身側面與提把為黑色，恰好呼應她所屬的女子天團之名BLACKPINK，應為訂製款才有如此特別的雙色設計，也反映她對BLACKPINK的感情。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa曾背Loewe與日本藝術家Suna Fujita聯名的水藍色企鵝小包，上面掛著她的名字與海豚吊飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, Dior, CELINE, Loewe, Hermes, 愛馬仕, 柏金包

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